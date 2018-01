Aeroporti | servizio meteo passa da militare a civile a Brindisi 2

Aeroporti : servizio meteo passa da militare a civile a Brindisi : Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Da oggi nell’ambito del Piano di Transito degli Aeroporti militari all’aviazione civile, coordinato dall’Enac in qualità di autorità per l’aviazione civile, i servizi di meteorologia aeronautica sull’Aeroporto di Brindisi, finora erogati dall’Aeronautica militare (Am), tr