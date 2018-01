abusi liceo massimo

: Ancora ROMA, ancora molestie e abusi sessuali, ancora un professore nei confronti di una studente di 15nni.… - bontworry : Ancora ROMA, ancora molestie e abusi sessuali, ancora un professore nei confronti di una studente di 15nni.… - sheischriselle : Roma. Arrestato un professore per abusi su una studentessa 15enne - byzio66 : Roma. Arrestato un professore per abusi su una studentessa 15enne - GiancarloDeRisi : Roma, un altro caso di #violenza a scuola: arrestato #professore di Lettere del liceo Massimo Le lezioni private al… - OttavoReDi_Roma : Roma. Arrestato un professore per abusi su una studentessa 15enne -

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 16 gennaio 2018) Insegnava lettere all'Istituto, prestigiosa scuola dei Gesuiti nel cuore dell'Eur, il docente romano 53 enne arrestato con l'accusa di aver abusato di una studentessa 15enne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato Viminale, anche sulla base di quanto raccontato dalla vittima, gli episodi sarebbero avvenuti nell'arco di due mesi, all'interno dell'aula usata dal professore per dare lezioni private alla ragazza. A denunciare la vicenda sono stati i genitori dell'adolescente che, insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti, hanno trovato sul suo cellulare messaggi del professore: il tono non era affatto quello del maestro con l'allieva. Messa di fronte ai fatti, la ragazzina ha raccontato di una 'relazione' con il docente andata avanti per circa due mesi, riporta Repubblica. ...