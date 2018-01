3DSRilasciato PicoDrive 3DS v0 92 MEGA-RELEASE

: RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato PicoDrive 3DS v0.92 [MEGA-RELEASE] - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato PicoDrive 3DS v0.92 [MEGA-RELEASE] - GAMESANDCON : [3DS]Rilasciato PicoDrive 3DS v0.92 [MEGA-RELEASE] - Cloud0835 : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato PicoDrive 3DS v0.91[AGGX1] - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [3DS]Rilasciato PicoDrive 3DS v0.91[AGGX1] - GAMESANDCON : [3DS]Rilasciato PicoDrive 3DS v0.91[AGGX1] -

(Di martedì 16 gennaio 2018) Lo sviluppatore bubble2k16 conosciuto per VirtuaNES , TemperPCE e Snes9x per 3DS ha rilasciato un nuovo aggiornamento di3DS in versione 0.92.Questo è un port dell’emulatoredi notaz per il vecchio 3DS / 2DS che permette di emulare le vecchie console di Sega come ilDrive e il Sega Master System. Sebbenesia già altamente ottimizzato per i processori ARM, continua a non funzionare a piena velocità per tutti i giochi delDrive sul vecchio 3DS / 2DS, come è evidente nella versione di RetroArch. Quindi questo port si basa pesantemente sul secondo core del 3DS per emulare la musica sintetizzata FM per il chip FM YM2612 per ottenere i 60 FPS. Ma il secondo core del vecchio 3DS non è purtroppo abbastanza veloce da generare la musica sintetizzata FM a 44100 Hz, quindi i suoni vengono generati a 30000Hz su un vecchio 3DS. Funziona bene per molti ...