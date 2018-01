Zona Euro | surplus commerciale in aumento oltre le attese a novembre

Germania - patto di governo tra Cdu e Spd. In cima all’agenda la riforma dell’EuroZona : È la riforma dell’Eurozona e il suo rafforzamento il piatto forte dell’intesa per formare una nuova Grande Coalizione in Germania. La Cdu di Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz, dopo una notte di serrati colloqui, hanno trovato un’intesa su un programma per un negoziato formale attraverso cui arrivare alla formazione di un governo, che potrebbe vedere la luce entro fine marzo...