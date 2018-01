Zlatan Ibrahimovic | la sua vita diventa un film

United-Ibrahimovic - divorzio in vista : la Cina e la Mls tentano Zlatan : Secondo quanto riporta Yahoo Sport Uk, però, il 36enne di Malmoe potrebbe accettare un'offerta proveniente dalla Super League cinese o dalla Mls Americana, che prenderanno il via nel mese di marzo, ...

Zlatan Ibrahimovic non lascia - anzi - “raddoppia” : Zlatan Ibrahimovic potrebbe rinnovare il suo contratto con il Manhchester United ancora per un anno. Secondo il Sun, infatti, lo svedese sarebbe pronto a parlare di questa possibilita’ con Jose’ Mourinho, dopo essere stato fuori sette mese a seguito dell’infortunio ai legamenti dello scorso aprile. Ibrahimovic sa di essere stato ben supportato dallo United durante il suo infortunio, con il nuovo contratto di un anno offerto e ...

Manchester United - Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba tornano tra i convocati : Le indiscrezioni hanno trovato conferma: il Manchester United ritrova in un colpo solo Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba, oltre a un altro lungodegente come Marcos Rojo. Tutti e tre sono stati convocati da Jose’ Mourinho per la sfida di domani contro il Newcastle. Lo svedese ha recuperato a tempo di record dalla rottura del crociato rimediata lo scorso aprile. “Non ci possiamo pero’ aspettare che giochi tutti i 90 minuti o ...

Svezia-Italia - playoff Mondiali 2018 – Zlatan Ibrahimovic : “Senza di me non c’è pressione. Verratti è l’Ibra azzurro. Sul biscotto del 2004…” : Zlatan Ibrahimovic ha lasciato la Nazionale e non sarà in campo per Svezia-Italia, andata dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 che si giocherà domani sera a Stoccolma. L’icona del calcio scandinavo, al momento in recupero da un infortunio, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24 analizzando proprio la doppia sfida che deciderà le sorti del calcio azzurro. “Quando c’ero io tutti si aspettavano di vincere ...

