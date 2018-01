Zayn Malik | un tatuaggio per Gigi Hadid

Gigi Hadid : negli auguri a Zayn Malik brinda al “suo anno” : Oggi 12 gennaio Zayn Malik compie 25 anni e puntuale è arrivato il messaggio di auguri di Gigi Hadid. La modella ha pubblicato due video e due foto in una slideshow su Instagram, tra baci romantici e coccole agli amici a quattro zampe. love this man more than I could ever put into words, & am inspired by his drive to be and do better everyday cheers to YOUR YEAR my @Zayn – happiest happiest birthday & 25th year of ...

I progetti di Zayn Malik per il 2018 - dal nuovo album al tour europeo (con date in Italia?) : I progetti di Zayn Malik per il 2018 comprendono un album di inediti e la tournée in Europa. Nel giorno del suo compleanno, facciamo il punto sul futuro musicale di Zayn Malik alla ricerca delle prime indiscrezioni e delle prime conferme sui suoi prossimi passi nel mondo della discografia. Dopo un felice percorso al fianco degli One Direction, Zayn ha lasciato il gruppo preferendo la carriera solista. Ha già consolidato il suo successo ...

Zayn Malik - le lyrics più sexy delle sue canzoni : Scommettiamo che uno dei primi aggettivi che ti vengono in mente quando senti nominare Zayn Malik è sexy! via GIPHY Non solo per i suoi look curatissimi, per il suo sguardo profondo o per il suo fisico invidiabile, ma anche per i testi delle sue canzoni. Già, perché Zayn nei suoi brani spesso ama essere decisamente esplicito, usando parole che poco lasciano all’immaginazione. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto abbiamo raccolto ...

Zayn Malik e Gigi Hadid : la madre della modella sarebbe d’accordo se si sposassero : Zayn Malik era già stato accolto ufficialmente in famiglia dalla mamma di Gigi Hadid ed è già capitato che i due abbiano fatto un’uscita a quattro con le loro madri. [arc id=”070c3370-9255-11e7-9a25-a4badb20dab5″] E adesso Yolanda Hadid ha anche risposto a una domanda sull’ipotetico matrimonio della figlia con il cantante di “Dusk Till Dawn“. Thriving in the shadow of the next generation while they step ...

Zayn Malik : presto potresti ascoltare il suo nuovo singolo : Se sei tra i fan di Zayn Malik questa notizia è un piccolo regalo di Natale anticipato. Secondo i rumors che stanno circolando in queste ore, l'ex One Direction starebbe registrando (o addirittura avrebbe già pronto) il suo nuovo singolo. Ti diciamo di più: dovrebbe intitolarsi "Hurt". [arc id=”0afa1def-451e-4e83-8186-71f77ec2a3a1″] Usiamo il condizionale ...

Zayn Malik e Gigi Hadid stanno insieme da due anni : ecco come hanno festeggiato : come passa in fretta il tempo: Zayn Malik e Gigi Hadid hanno appena festeggiato il loro secondo anniversario come coppia! In effetti mancano solo un paio di mesi perché anche "PillowTalk" – il video del cantante, in cui c'è anche la modella – compia due anni e Zayn e Gigi si erano conosciuti e innamorati poco prima. come spesso ci hanno abituati, hanno festeggiato l'anniversario ...

Gigi Hadid e Zayn Malik - due anni d’amore : All’inizio sembrava solo un flirt, uno di quelli che infiammano le vite delle celebrity (e le voci del gossip), ma tra Gigi Hadid e Zayn Malik le cose sono andate oltre i primi baci condivisi via social, e dopo due anni la modella e l’ex One Direction sono coppia affiatata e salda. L’anniversario l’hanno festeggiato da soli, senza però dimenticare i fan. Per loro qualche scatto su Instagram Stories inviato da Gigi, che ...

I vincitori degli MTV EMA 2017 - da Shawn Mendes a Zayn Malik - Louis Tomlinson e Coldplay : I vincitori degli MTV EMA 2017 sono stati svelati durante il main show degli European Music Awards che si sono tenuti a Londra domenica 12 novembre. Alla SS Arena di Wembley a Londra, i migliori artisti internazionali hanno ritirato i premi assegnati dai fan che hanno votato negli scorsi mesi. La categoria italiana, il Best Italian Act, è stato assegnato a Ermal Meta mentre nelle altre categorie ha trionfato il giovane Shawn Mendes, premiato ...

Zayn Malik su Billboard tra il nuovo album e il tour 2018 : tutte le novità : Zayn Malik su Billboard si racconta verso il nuovo progetto discografico di inediti che verrà rilasciato nel 2018. Il nuovo disco di Zayn segue due diversi filoni musicali: c'è quello più pop e quello più downtempo che mostra un inedito lato dell'ex One Direction. Dopo il percorso al fianco della band anglo-irlandese degli One Direction, Zayn Malik ha intrapreso la carriera solista rinunciando al suo cognome e rilasciando la sua musica, ...