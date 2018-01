Zafferano | proprietà e come si coltiva

Ecco le proprietà dell’estratto di Zafferano che aiutano a prevenire l’Alzheimer : Lo zafferano è una spezia che si ottiene dagli stigmi del fiore del Crocus sativus, conosciuto meglio come zafferano vero. Attraverso uno studio effettuato in italia in cellule di pazienti studiate in provetta, si è scoperto che lo zafferano potrebbe entrare a far parte dei potenziali farmaci contro la malattia dell’Alzheimer. Questa spezia è risultata in grado di favorire la degradazione della proteina tossica beta-amiloide, che risulta ...