Xbox One | un’aggiornamento per il canale Alpha introduce i temi programmati

Il vero potenziale di Xbox One X limitato dalla Xbox One base? L'opinione di Voofoo Studios : Le console mid-gen di Microsoft e Sony sono una novità considerevole per il mondo dei videogiochi e sin dal loro annuncio la domanda di parecchi interessati o scettici era una e una soltanto: vale davvero la pena acquistare una console di questo tipo? In molti hanno dei dubbi sulla qualità del supporto a PS4 Pro e a Xbox One X anche perché i giochi proposti devono necessariamente girare anche sulle versioni base delle console e non vengono ...

Il ritorno del Duke : la rivisitazione del controller della prima Xbox debutta nel mese di marzo : La prima Xbox non verrà di certo ricordata come la console Microsoft più riuscita ma la sua importanza è indiscutibile dato che segnò il debutto del colosso di Redmond all'interno di questo mercato e che pose le basi per quella che sarebbe stata l'acclamata Xbox 360, un hardware che dimostrò che giocarsela sostanzialmente alla pari con PlayStation era possibile.Uno degli aspetti più peculiari della prima Xbox era sicuramente il controller ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One riceve la sua quinta patch : PlayerUnknown's Battlegrounds, l'ormai celebre titolo di Bluehole che registra numeri incredibili e del quale vi proponiamo la nostra guida aggiornata, è da poco sbarcato su console Xbox One e Xbox One X.Il gioco, in versione console, continua a ricevere costantemente aggiornamenti, che migliorano l'esperienza di gioco e aggiungono nuovi interessanti contenuti. Ora, come segnala Windows Central, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare la ...

Dark Souls Remastered anteprima : cosa cambia su Switch - PS4 e Xbox One : Alla fine è successo: ci sarà un Dark Souls Remastered praticamente per tutte le piattaforme, una versione aggiornata tecnicamente di un gioco uscito solo pochi anni fa per PS3, Xbox 360 e PC ma che ha già fatto la storia. Sono milioni le copie vendute finora, due seguiti e fondamentalmente la creazione di un genere a sé, i cosiddetti "Souls-Like", titoli estremamente difficili e che mettono a dura prova i nervi dei videogiocatori. In questa ...

Secondo Crytek la corsa al 4K di Xbox One X spingerà i competitors nella stessa direzione : Xbox One X in quanto a vendite non se la sta cavando male negli Stati Uniti, dunque la domanda che resta da porsi è se contribuirà a spingere il 4K a livello globale.Come riferisce Gamingbolt, il product manager di CryEngine Collin Bishop ha risposto a questa domanda ed egli ha così risposto: "La competizione è sempre favorita all'interno di qualsiasi mercato. Considerando l'attenzione e la spinta di Microsoft, si può solo presumere che i loro ...

Ecco un controller PS4 per chi preferisce quelli Xbox One : Hori lancia un nuovo controller wireless per PS4 ufficialmente licenziato da Sony.La particolarità di questo controller, riporta Polygon, è quella di avere la disposizione dei tasti propria dei controller Xbox. Il layout riprodotto infatti è asimmetrico, e renderà felici tutti i giocatori PS4 abituati ai controller di casa Microsoft.Questo controller non include la barra luminosa propria di DualShock 4, ne sembra incorporare un jack per le ...

Xbox One : Microsoft sta lavorando su un nuovo sistema ‘Carriera’ per gli obiettivi : Secondo il noto portale Windows Central, che ha ricevuto delle informazioni mediane un sottodomonio, Microsoft sta attualmente testando un nuovo sistema di Xbox Live per ricompensare i videogiocatori. Il nuovo sistema, presumibilmente, permetterà ai gamer di portare a termine diversi obiettivi e soprattutto “quest” come ad esempio il giocare ad un determinato titolo ottenendo alcune ricompense come loot crate contenenti ...

Dragon Ball FighterZ : disponibile il download del client per la versione beta in accesso anticipato su PS4 e Xbox One : Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, arriverà verso la fine di questo mese, ma prima dell'uscita del gioco è prevista una fase open beta, con disponibili ben 11 lottatori, su PlayStation 4 e Xbox One dal 14 al 16 gennaio, tuttavia chi ha prenotato il gioco potrà accedere alla beta con un giorno di anticipo, cioè domani 13 gennaio.Grazie alla segnalazione di VG247.com, arrivano buone ...

Rad Rodgers è in arrivo per PS4 e Xbox One : Finanziando un gioco come Rad Rodgers, Kickstarter riporta in auge un platform per PC ispirato a classici come Commander Keen, Conker, Ruff'n'Tumble e Jazz Jackrabbit.Lo sviluppatore Slipgate Studios e il publisher THQ Nordic lanceranno il 21 Febbraio Rad Rodgers per PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X. Il prezzo è di 19,99 euro - tutti i possessori della versione PC riceveranno un aggiornamento gratuito (che fa già parte della versione ...

Rad Rodgers arriva su Xbox One e PlayStation 4 : Dopo aver ottenuto i fondi tramite Kickstarter, per l’arrivo su PC, Rad Rodgers si appresta ad approdare anche su PS4 e Xbox One, a partire dal 21 Febbraio 2018. Rad Rogers arriva anche su console Al prezzo di 19,99 euro, l’edizione console vanterà di tutte le migliorie i contenuti della versione PC, ossia: Classifiche: Guadagna punti alla fine di ogni livello e combatti con gli amici per raggiungere la vetta delle ...

Greenberg : "Xbox One ha venduto più di PS4 in USA durante il mese di dicembre" ma è Switch a sorridere : Il periodo delle festività natalizie si è rivelato molto positivo per tutte le console ma ovviamente i dirigenti delle varie compagnie ci tengono a festeggiare di fronte a risultati particolarmente significativi e importanti. Aaron Greenberg, capo del reparto marketing della divisione Xbox Games, ha condiviso due tweet prontamente riportati da Gaming Bolt. I due tweet rivelano quali sono stati i risultati delle vendite hardware negli USA durante ...

PlayerUnknown's Battlegrounds supera quota 3 milioni di giocatori su Xbox One : Il successo riscosso da PlayerUnknown's Battlegrounds non è certamente una novità, da tempo il titolo di Bluehole macina numeri incredibili, già dall'Accesso Anticipato, e con l'uscita della versione 1.0 su PC e delle edizioni console, sono sempre di più i giocatori impegnati nel gioco e se anche voi state giocando a PlayerUnknown's Battlegrounds, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida.Ora è Aaron Greenberg, sulle pagine di Xbox Wire, ...

E arriva anche Assassin’s Creed Rogue su PS4 e Xbox One : quali vecchi capitoli mancano all’appello? : Nel marasma di tantissimi annunci arrivati nella giornata di ieri, 11 gennaio, tra Nintendo Direct e altri reveal, spicca anche la notizia di Assassin's Creed Rogue Remastered: sarà la riedizione per PS4 e Xbox One del terzo capitolo della "trilogia delle Americhe", basato sull'avventura di Shay, un ex Assassino divenuto templare. Ubisoft sta lentamente riproponendo, su console di nuova generazione praticamente tutti i capitoli più quotati della ...

Windows 10 Mobile e Xbox One non temono Meltdown e Spectre : A distanza di una settimana dell’inizio della bufera Meltdown e Spectre, ecco come Microsoft ha reagito sui suoi dispositivi. Il caso Meltdown e Spectre Dopo avervi accennato il modo in cui Meltdown e Spectre agiscono all’interno delle CPU Intel ed AMD, vi propongo il discorso di Luca Sambucci, da ESET Italia, che spiega le problematiche e le motivazioni della loro esistenza: Queste recenti vulnerabilità sono un’ulteriore ...