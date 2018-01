Wall Street chiusa per il Martin Luther King day

Il Wall Street Journal : "Il rottamatore Renzi affonda nei sondaggi" : Il Wall Street Journal boccia Matteo Renzi in vista del voto del prossimo 4 marzo. In un lungo articolo in prima pagina il quotidiano americano di fatto analizza lo scenario per le elezioni e ...

A Piazza Affari 32 titoli al top - ancora rally in Asia - Wall Street chiusa : Ieri sera il ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, ha affermato che nel corso dell'anno ci sarà un'accelerazione della crescita economica. Il debito, invece, dovrebbe cominciare a ...

Nuova tegola su Trump - Wall Street Journal : "Pagò silenzio di un'ex pornostar" : L'ennesima tegola in questo venerdì nero per il tycoon arriva dal Wall Street Journal, che rispolvera la presunta storia tra Trump e Stephanie Clifford, conosciuta nel mondo del cinema hard col nome ...

Wall Street Journal : "Pornostar pagata 130mila dollari per tacere su Trump" : L'ennesima tegola in questo venerdì nero per il tycoon arriva dal Wall Street Journal, che rispolvera la presunta storia tra Trump e Stephanie Clifford, conosciuta nel mondo del cinema hard col nome ...

Wall Street Journal : «Pornostar pagata 130mila dollari per tacere su Trump» : L’episodio risalirebbe al 2016. Un mese prima del voto il legale del Presidente avrebbe pagato l’ex pornostar Stephanie Clifford per il suo silenzio su un rapporto sessuale

Usa - Wall Street Journal : “E ex porno star 130mila dollari per silenzio su Trump” : Da candidato alla presidenza Usa era stato bersaglio di molte denunce per molestie sessuali. Ma questo non aveva fermato la corsa alla Bianca di Donald Trump. Ora il Wall Street Journale sostiene che il legale del tycoon, Michael Cohen, avrebbe raggiunto un accrodo con un pagamento da 130.000 dollari per comprare il silenzio dell’ex porno star Stephanie Clifford nell’ottobre del 2016, un mese prima delle elezioni. In base all’intesa, a fronte ...

Wall Street apre in leggero rialzo : Wall Street inizia la seduta in territorio positivo , registrando un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,41%. Rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 , che si posiziona a 2.772,9 punti. Sulla ...

Wall Street - si prevedono nuovi massimi : (Teleborsa) - I futures sugli indici azionari statunitensi sono in rialzo facendo presagire un avvio positivo della borsa di Wall Street, con nuovi massimi storici degli indici. A livello ...

Wall Street - si prevedono nuovi massimi : I futures sugli indici azionari statunitensi sono in rialzo facendo presagire un avvio positivo della borsa di Wall Street, con nuovi massimi storici degli indici. A livello macroeconomico i dati sull'...

Facebook : annuncio strategia Zuckerberg penalizza il titolo - -4% a Wall Street : La decisione di Mark Zuckerberg di tornare a dare la priorità nella News Feed di Facebook ai messaggi personali, rispetto alle comunicazioni pubbliche e alle notizie, non viene accolto positivamente a ...

Wall Street : ieri chiusura a livelli record - Dow oltre 25.500 per prima volta : Dudley ha avvertito che la riforma fiscale approvata prima di Natale non sosterra' l'economia tanto quanto i repubblicani si aspettano. Per lui la rotta della politica fiscale e' "insostenibile". Il ...

A Wall Street si scatenano gli acquisti : (Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,81%; sulla stessa linea, performance positiva per lo S&P-500 , che termina la giornata in aumento dello 0,70%...

Borse asiatiche in rosso su prese di profitto e malumore di Wall Street : (Teleborsa) - Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , zavorrate da qualche presa di profitto ma anche dalla performance negativa di Wall Street. La Borsa più grande del mondo ha ...

Borse asiatiche in rosso su prese di profitto e malumore di Wall Street : Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , zavorrate da qualche presa di profitto ma anche dalla performance negativa di Wall Street . La Borsa più grande del mondo ha sofferto le ...