Wake Up – In arrivo il webcomic completamente Made in Italy

Essential Phone - in arrivo Project Treble - double tap to Wake - EIS e non solo : Essential Phone PH-1 riceverà presto nuovi miglioramenti: secondo l'ultimo AMA su Reddit arriveranno Project Treble, double tap to wake, EIS e qualche bugfix. L'articolo Essential Phone, in arrivo Project Treble, double tap to wake, EIS e non solo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.