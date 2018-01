Voucher digitalizzazione al via Da oggi si può compilare la domanda

Pmi - dal 30 gennaio le domande per i Voucher digitalizzazione - AostaOggi.IT : Twitter Finanziamento fino a 10mila euro per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico AOSTA. Buone notizie in arrivo per le Pmi che puntano alla digitalizzazione ed all'ammodernamento ...

PMI - arriva il ‘Voucher per la Digitalizzazione’ : 10.000€ a fondo perduto : Milano, 13 Novembre 2017 – È in arrivo il “Voucher digitalizzazione PMI” il bando promosso dal ministero dell’economia per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Il 12 ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la delibera CIPE del 10 luglio 2017 relativa al bando voucher per la digitalizzazione PMI a favore delle [...]