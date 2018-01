Virginia Raggi a Non è l' Arena | Tra il nome e gli insulti | Spelacchio

Gli allievi di Amici di Maria De Filippi netturbini - il Sì di Virginia Raggi e le polemiche a sfondo elettorale : Gli allievi di Amici di Maria De Filippi netturbini. Questa è la notizia che sta circolando per tutta la rete da quando la conduttrice del talent ha annunciato che i ragazzi sarebbero stati oggetto di un durissimo provvedimento disciplinare causato dai party notturni organizzati da alcuni dei concorrenti. Il provvedimento disciplinare coinvolge però tutta la classe e non solo i 4 che sono stati momentaneamente espulsi e sottoposti a un esame ...

Amici 17 - Virginia Raggi risponde a Maria De Filippi : "Buona idea - aspettiamo i ragazzi che diano il buon esempio!" : Gli allievi del talent andranno a pulire le strade di Roma. Il sindaco della Capitale approva la "punizione".

Virginia Raggi a 'Non è l'Arena' (Video) : Questa sera la sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato alla trasmissione 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti. Sulla scelta di optare sul rito abbreviato la sindaca ha risposto: 'Mi sono ...

Virginia Raggi a “Non è l’Arena” (Video) : Questa sera la sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato alla trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Sulla scelta di optare sul rito abbreviato... L'articolo Virginia Raggi a “Non è l’Arena” (Video) su Roma Daily News.

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti : Virginia Raggi e caso Bellomo - in collegamento Arturo (14 gennaio 2018) : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti puntata del 14 gennaio 2018: Virginia Raggi e caso Bellomo, in collegamento Arturo. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Virginia Raggi accoglie l’iniziativa di Maria De Filippi : gli allievi di Amici 17 per punizione puliranno Roma : Virginia Raggi Virginia Raggi ha risposto sì all’appello di Maria De Filippi di mettere a disposizione del Comune di Roma gli allievi di Amici 17 per aiutare a ripulire le strade della Capitale. L’iniziativa lanciata dalla conduttrice è particolarmente piaciuta alla sindaca grillina, che ha subito stabilito il ‘da farsi’ per i concorrenti del programma di Canale 5. punizione per gli allievi di Amici 17: Maria De Filippi ...

Amici 17 spazzini dei rifiuti di Roma/ Maria De Filippi - Virginia Raggi dice sì : ecco come puliranno le strade : Maria De Filippi, il piano per ripulire Roma dai rifiuti coinvolgerà anche i ragazzi della scuola di Amici 17, ecco in che modo; la sindaca Virginia Raggi sostiene la conduttrice.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Amici 17 - Virginia Raggi risponde a Maria De Filippi : la classe pulirà le strade di Roma : Maria De Filippi “chiama”, il sindaco di Roma “risponde”. Ecco cosa è accaduto dopo lo speciale del sabato di Amici 17, in onda in diretta il 13 gennaio. Le conseguenze del provvedimento disciplinare. Amici 17, provvedimento disciplinare per 4 ragazzi: il comunicato ufficiale “Di fronte ad alcuni accadimenti avvenuti nel residence dove alloggiano i ragazzi […] L'articolo Amici 17, Virginia Raggi risponde a ...

Virginia Raggi a Maria De Filippi : 'Buona l'idea di far pulire le strade di Roma ai ragazzi di 'Amici' in punizione' : 'Maria De Filippi ha avuto una buona idea! Aspettiamo volentieri i ragazzi di Amici: questa città, dopo anni di incuria e abbandono, ha bisogno anche di ragazzi volenterosi che diano il buon esempio!'.

Maria De Filippi/ La sindaca Virginia Raggi accetta la proposta della conduttrice per i ragazzi di Amici : Maria De Filippi torna a parlare del Festival di Sanremo e della mancanza dei giovani dei talent ma si prepara anche a tornare regina della prima serata del sabato con C'è Posta per Te(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 23:25:00 GMT)

Virginia Raggi risponde a Maria De Filippi : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha accolto positivamente la proposta di Maria De Filippi fatta oggi nella sesta puntata di Amici 17. Ecco la sua risposta: “Maria De Filippi ha avuto una buona idea! Aspettiamo volentieri i ragazzi di Amici: questa città, dopo anni di incuria e abbandono, ha bisogno anche di ragazzi volenterosi che diano il buon esempio! Gli “amici” di Maria potranno aiutarci a raccogliere i sacchi della raccolta ...

Virginia Raggi domani ospite a “Non è l’arena” : domani a ‘Non e’ l’arena’, il programma su La7 condotto da Massimo Giletti, a partire dalle 20.30, ci sara’ un faccia a faccia con il... L'articolo Virginia Raggi domani ospite a “Non è l’arena” su Roma Daily News.

Virginia Raggi paolo gentiloni : Alla fine paolo il Calmo è sbottato. Per mesi è stato cauto nel giudicare l'operato della sindaca di Roma, Virginia raggi, ma alla fine ha deciso di non mandarle più a dire. "Roma non è una città che si possa governare semplicemente cercando di gestire la sequela di emergenze che si presentano giorno per giorno e settimana per settimana" ha detto il presidente del Consiglio, ...

Paolo Gentiloni attacca Virginia Raggi : 'A Roma scarsa efficienza' : Paolo Gentiloni (Foto Ansa) Roma Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per una volta abbandona i toni felpati e attacca il sindaco di Roma, Virginia Raggi. 'Questa città non si governa ...