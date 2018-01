VIKINGS - Recensione 5x08 The Joke

VIKINGS - Recensione 5x06 "The Message" : Mercoledì è andato in onda il sesto episodio della quinta stagione di "VIKINGS", "The Message".Episodio scialbo ma preparatorio alla sempre più imminente guerra tra i figli di Ragnar per la supremazia su Kattegat. La Recensione dell'episodio precedente la trovate QUI.Le varie storyline si sono riunite (complici i veloci spostamenti che possono far concorrenza a quelli della settima stagione di Game of thrones) e i due schieramenti si sono ...

VIKINGS War of Clans : Recensione - Screenshot - Trailer e Gameplay : Dopo avervi parlato di Throne Kingdom at War, è il turno di un’altro browser game strategico GRATIS, giocabile sia su PC che su Android e iOS, rivolto ai nordici, ci stiamo riferendo a Vikings War of Clans, prodotto dal medesimo sviluppatore. Lo scopo del gioco, è quello di costruire un maestoso regno, forgiando il proprio eroe ed esercito, allo scopo di predominare sugli altri giocatori, impersonando i panni ...

VIKINGS - Recensione 5x05 "The Prisoner" : Un episodio pieno di sangue, violenza, intrighi e religione, nel pieno stile "VIKINGS". Commentiamolo insieme.Finalmente abbiamo assistito ad un episodio con un'alta carica di suspence ed adrenalina, così come la serie ci ha sempre abituato. Intrighi, guerre e giochi di potere sono stati il fondamento di questi 40 minuti. Ivar ha dimostrato nuovamente di essere strategicamente sempre un passo avanti agli inglesi, che mentre giovano della ...

VIKINGS - Recensione 5x04 "The Plan" : Siamo giunti al quarto episodio di VIKINGS, "The Plan", commentiamolo insieme. Un altro episodio "cuscinetto" per questa quinta stagione di VIKINGS che ancora non entra nel vivo, ma che ci sta preparando lentamente a quelle dinamiche future che vedremmo nei corso degli episodi rimanenti. Durante l'episodio vengono toccate tutte le storyline del momento. Partiamo con Floki. Il nostro vecchio vichingo è ancora solo in ...

VIKINGS - Recensione 5x03 "Homeland" : Commentiamo insieme il terzo episodio della quinta stagione di VIKINGS, "Homeland".Questa settimana VIKINGS ci ha proposto un episodio transitorio e decisamente al di sotto della media della serie. Centrale è stata la storyline in Wessex e le dinamiche tra i figli di Ragnar per la leadership della Grande Armata. Partirei però col parlare di tutto quello che ha fatto da contorno nell'episodio, prima di focalizzarci sull'argomento ...

