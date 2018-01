VERDI AL NAPOLI Calciomercato news | Monti | la solita altalena da cui vorrei scendere in

VERDI al Napoli/ Calciomercato news - De Laurentiis ai giornalisti : voi sapete sempre tutto... : Verdi al Napoli, Calciomercato news: oggi non è il giorno del sì definitivo. Trovato l'accordo fra Napoli e Bologna, ma non tutto è pronto per l'approdo di Verdi alla corte di Sarri(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:55:00 GMT)

Napoli - VERDI ci ripensa? : Secondo quanto riportato da Sky Sport , l'affare Verdi potrebbe clamorosamente saltare. Il Napoli aspetta ancora il ' si ' del giocatore, che però tornato dalle vacanze sembrerebbe essersi ulteriormente convinto di non voler partire ...

“Rischio di non giocare” - la confessione di VERDI sul Napoli : attesa per la decisione finale : Simone Verdi è vicinissimo all’approdo al Napoli, ma il calciatore si è preso ancora qualche ora per decidere il da farsi. Il Bologna ha già trovato l’accordo per il cartellino del calciatore con il patron partenopeo De Laurentiis, un affare che si aggira sui 20 milioni di euro più bonus. Ciò che manca è il “sì” definitivo del calciatore che è davvero molto incerto. Le ultime indiscrezioni parlano di una confessione agli ...

Calciomercato Napoli - atteso il sì di VERDI. Solo dopo comincerà la trattativa col Bologna : Una fase tutt'altro che semplice formalità, dal momento che la società ha una politica particolare in tema di contratti. Ad ogni modo, gli azzurri sono già forti di un accordo trovato col Bologna per ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : Napoli in attesa di VERDI - Nainggolan verso la Cina? Benevento scatenato - Marchisio sogno-USA? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...

'Suso - muro Milan' - 'Inter-Rafinha e Napoli-VERDI - sì' : la rassegna stampa : Sconfita politica per il numero 1 della Lazio: non trova i voti per presentarsi. Restano Gravina, Sibilia e Tommasi. Il ruolo di Cairo", scrive la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport: "...