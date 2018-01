Verdi | a Bologna sentimenti opposti Tifosi chiedono al giocatore di restare e si

Clamoroso Bologna - tensione in allenamento : confronto Donadoni-tifosi - confermato l’addio di Verdi [VIDEO] : Sono ore calde in casa Bologna, in particolar modo tiene banco il mercato, con la cessione di Verdi (che sembra confermata anche dalle parole di Donadoni) ormai imminente. I supporters hanno dato la colpa al tecnico dei bolognesi, Roberto Donadoni: “E’ colpa tua se Verdi va via”. Questa la risposta dell’ex commissario tecnico dell’Italia: “Ma voi pensate che io sia contento se vendono il giocatore migliore ...

Calciomercato Bologna - è Orsolini il sostituto di Verdi : c’è l’accordo : 1/11 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Bologna - Verdi si è allenato. Battibecco tra Donadoni e i tifosi : Bologna, 14 gennaio 2018 – Giornata particolare a Casteldebole nel giorno di ripresa degli allenamenti del Bologna in vista della sfida al Benevento . Simone Verdi si è regolarmente allenato con la ...

Il Bologna impaziente di cedere Verdi al Napoli - sarà il giocatore a scegliere : Simone Verdi ha concluso le proprie vacanze a Dubai ed è rientrato in Italia per riprendere gli allenamenti con il Bologna, come fa sapere ‘Il Corriere di Bologna’, che riporta di come nel frattempo il Napoli sia in forte pressing con la società rossoblu per ottenere il calciatore. Con la società emiliana sarebbe già stato […] L'articolo Il Bologna impaziente di cedere Verdi al Napoli, sarà il giocatore a scegliere proviene da ...

Calciomercato Bologna - è fatta per il sostituto di Verdi ma manca un dettaglio… : Calciomercato Bologna – Il Bologna si copre le spalle in attacco. Verdi non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, ma nel frattempo il club del presidente Joe Saputo ha bloccato il nuovo innesto per l’attacco. Si tratta di Orsolini che arriverà dalla Juventus per coprire la lacuna che molto probabilmente lascerà Verdi. Il giovane esterno in questa stagione ha trovato poco spazio all’Atalanta ed ora spera di rilanciarsi alla ...

Verdi al Napoli/ Calciomercato gennaio : Orsolini e Parigini verso il Bologna - ci guadagnano tutti : Verdi al Napoli, Calciomercato, lunedì si chiude: 20 milioni di euro per il gioiello rossoblu. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo quella fra il Napoli e il Bologna(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:10:00 GMT)

Verdi torna dalle vacanze e incontra il Napoli. Bologna - sprint per Orsolini : Simone Verdi è tornato dalle vacanze (era a Dubai, insieme alla fidanzata Laura e fratello Mattia) e già nelle prossime ore incontrerà il Napoli. Il vertice con il ds Giuntoli e i suoi procuratori è ...

Bologna - Verdi è tornato. Attesa la sua decisione : Bologna, 13 gennaio 2018 " Simone Verdi è tornato a Bologna. Terminata la sua vacanza a Dubai, l'attaccante rossoblù è sbarcato oggi al Marconi attorno alle 13, domani è atteso dalla ripresa degli ...