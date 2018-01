Vasco Rossi a Modena il 17 gennaio per la cittadinanza onoraria | come assistere alla

Lavori in corso per i concerti di Vasco Rossi (video) : il rocker in studio con Vince Pastano per il tour 2018 : Dopo il suo ritorno da Los Angeles per le feste di Natale, il rocker di Zocca è rimasto in Italia per riprendere l'attività in studio: i concerti di Vasco Rossi in programma a giugno per il VascoNonStop Live 2018, in fondo, non sono poi così lontani e bisogna cominciare a proiettarsi nell'ottica del live. È quello che Vasco Rossi sta facendo da qualche giorno con alcuni componenti della sua band: dopo aver confermato la presenza del ...

Nella classifica Fimi del 12 gennaio il sorpasso di Ed Sheeran su Vasco Rossi - leader tra album e singoli : Incredibile risultato per Divide di Ed Sheeran Nella classifica Fimi del 12 gennaio: l'ultimo album del cantautore inglese vanta una permanenza in classifica nel nostro Paese di ben 45 settimane. E dopo quasi un anno di inossidabile presenza tra gli album più venduti in Italia riesce Nella scalata alla top10 superando il primatista delle ultime settimane, Vasco Rossi. Il cofanetto celebrativo di Vasco Modena Park, che aveva aperto da disco ...

Cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi : maxi schermo nel piazzale del comparto ex Amcm : E' prevista anche la diretta televisiva sull'emittente Trc e lo streaming sul sito del Comune di Modena. La seduta del Consiglio sarà introdotta dalla presidente Maletti e dopo il voto dei ...

Vasco Rossi premiato per Modena Park ringrazia il pubblico per “coraggio - civiltà e pazienza : e ora gli stadi” : Ancora un riconoscimento per la tempesta perfetta dello scorso luglio: Vasco Rossi premiato per Modena Park da Sound&Lite ritira la targa in suo onore e non smette di ringraziare il suo pubblico che ha reso possibile un evento musicale da guinness dei primati a livello mondiale per numero di presenze. Riuscitissimo dal punto di vista organizzativo, al punto da essere considerato un modello di sicurezza per futuri eventi del genere, Vasco ...

Vasco Rossi in concerto nel 2018 - prima conferma sulla band del nuovo tour VascoNonStop Live : Dopo aver concluso il 2017, l'anno della sua definitiva consacrazione, con una serie di record grazie all'evento storico di Vasco Modena Park, l'attesa per Vasco Rossi in concerto nel 2018 con il nuovo tour negli stadi si fa febbrile presso la Combliccola del Blasco. Mentre prosegue la prevendita dei biglietti su circuito VivaTicket, con nuove disponibilità in arrivo dopo una prima fase di commercializzazione dei ticket, il Blasco si prepara ...

Il 2017 in musica fra Mina Celentano e Vasco Rossi e Francesco Gabbani : Milano. L’anno che sta per finire ha fatto registrare una innovativa novità nel campo della musica: infatti il 98% degli utenti attivi online ascolta musica tramite modalità in licenza, il 46% degli utenti utilizza un servizio di streaming audio. Tra…Continua a leggere →

Classifica Fimi del 29 dicembre all'insegna della musica italiana da Vasco Rossi a Biagio Antonacci

Classifica Fimi del 29 dicembre all’insegna della musica italiana da Vasco Rossi a Biagio Antonacci : Classifica Fimi del 29 dicembre praticamente invariata ai vertici rispetto a 7 giorni fa: la top5 degli album più venduti in Italia resta immutata, con il cofanetto Vasco Modena Park ancora al primo posto, seguito da Oh Vita! di Jovanotti e Tutte le migliori del duo Mina-Celentano. L'album dedicato al concerto dei record di Vasco Rossi guadagna anche due posizioni nella Classifica dei vinili, salendo al secondo posto dopo The Dark Side of The ...

Nuovi biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 su Vivaticket - in arrivo un secondo lotto in prevendita : La prevendita dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018, avviata lo scorso 14 dicembre sul circuito Vivaticket, sta per esaurire la sua prima fase. Decine di migliaia i biglietti già venduti per i concerti di VascoNonStop Live 2018, il tour negli stadi che vedrà il rocker di Zocca impegnato in 9 concerti in 5 città italiane dal primo al 21 giugno. Il primo lotto di biglietti messi a disposizione per la prevendita si sta ...

Davide Rossi e la confessione sul padre Vasco : ecco quello che non sapevamo ancora sul rocker : Buon successo per la replica del mega concerto di Vasco Rossi al Modena Park andata in onda il 28 dicembre su Rai1. Davide Rossi, figlio del rocker di Zocca, si è svelato in un'intervista molto intima ...

