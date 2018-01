Valutata la relazione fra tipo di latte assunto e sviluppo del diabete di tipo 1 nei

: RT @MarinoAssociati: In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una scissione societaria può essere idonea, se valut… - peppinomarino : RT @MarinoAssociati: In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una scissione societaria può essere idonea, se valut… - MarinoAssociati : In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una scissione societaria può essere idonea, se va… -

Leggi la notizia su fondazioneserono

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Un gruppo internazionale di ricercatori, fra i quali anche alcuni esperti italiani, ha valutato se la somministrazione di uncon proteine idrolizzate riduceva il rischio di comparsa deldi1 in bambini predisposti. I risultati ottenuti hanno dimostrato che, usando per lo svezzamento uncon proteine idrolizzate, non si riduce la probabilità dideldi1. Secondo alcune evidenze, l’esposizione precoce di bambini con una predisposizione genetica a svilupparedi1 a proteine complesse presenti nella dieta aumenterebbe la probabilità di sviluppare la malattia. Fra i tipi diimpiegati per lo svezzamento ce ne sono alcuni sottoposti a un procedimento definito idrolisi che “digerisce” le proteine in maniera estesa, tanto che tali tipi dinon contengono proteine integre. Un gruppo di studio internazionale ha valutato se ...