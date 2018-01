: RT @LottiLuca: È tornata la valanga rosa! #Goggia, #Brignone e #Fanchini sono prima seconda e terza in #Austria in Coppa del Mondo. Un’impr… - francemicoli : RT @LottiLuca: È tornata la valanga rosa! #Goggia, #Brignone e #Fanchini sono prima seconda e terza in #Austria in Coppa del Mondo. Un’impr… - SportPesa_IT : Valanga rosa. Podio tutto italiano in Coppa del Mondo. Congratulazioni alle ragazze dello sci! - margi0083 : @LottiLuca altro che valanga rosa:il 4 marzo vedrete che valanga di voti travolgerà' il PD e quell'arrogante del vostro segretario Renzi - albertolosacco : RT @LottiLuca: È tornata la valanga rosa! #Goggia, #Brignone e #Fanchini sono prima seconda e terza in #Austria in Coppa del Mondo. Un’impr… - miandeportes : RT @Gazzetta_it: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ?? Sci: W le donne, è valanga rosa! Tutto sui trionfi azzurri di neve e ghiaccio ? Il merca… -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Sofia Goggi, Federica Brignone, Nadia Fanchini. Laè tornata portando a casa un risultato storico per lo sci italiano. Mai in passato lo sci alpino femminile aveva centrato la tripletta nella discesa libera. Ci sono riuscite loro tre (prima Goggi, seconda Brignone, terza Fanchini) a tingere d’azzurro il podio della discesa libera delle nevi austriache di Bad Kleinkircheim, un tracciato mitico, impegnativo e molto tecnico. Un podio ‘Made in Italy’ frutto di una giornata memorabile, avvolta nella nebbia tanto da costringere gli organizzatori a rivedere il tracciato abbassandolo da dove era partito il Super G di sabato, vinto, non a caso, dalla stessa Brignone. “Oggi è stata una giornata pazzesca” ha sintetizzato Sofia Goggi a caldo, e per tutte e tre, da sempre accomunate dalla passione per questo sport e dalla provenienza. ...