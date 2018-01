Vaccini | Di Maio apre al cambiamento della ' legge Lorenzin'

Vaccini - Di Maio : "Nessun obbligo - vanno solo raccomandati' - : Il candidato premier del M5S alle prossime elezioni politiche annuncia: "Faremo una legge per come era prima del decreto Lorenzin". Pochi giorni fa la promessa di cancellazione della norma da parte ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini uniti contro la legge Lorenzin sui Vaccini : Luigi Di Maio e Matteo Salvini marciano uniti contro l'obbligo di vaccinazione previsto dalla legge Lorenzin. Partecipando a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il candidato premier dei 5 stelle infatti dice: "Cambieremo la legge Lorenzin sui vaccini, faremo una legge per raccomandare le vaccinazioni. Noi intendiamo l'obbligo come era inteso prima del decreto Lorenzin". Sulla questione si è espresso in maniera simile il segretario della ...

Di Maio a Tgcom24 : "Credo ai Vaccini e tutta mia famiglia è vaccinata" : "Sono vaccinato, mio fratello è vaccinato, vaccinerei mio figlio, tutta la mia famiglia è vaccinata e crediamo nei vaccini". Lo afferma, soffermandosi sul tema dei vaccini, il candidato premier M5S ...