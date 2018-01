Uomini e Donne | la rivelazione piccante di Gemma Galgani | ecco cos' ha detto

Vi spiego il bacio fra Cameron Dallas e Giorgia Caldarulo - una corteggiatrice di Uomini e Donne (VIDEO) - : Il video del bacio ormai spopola su Instagram e mezzo mondo (Italia compresa) si è chiesto: CHI CA**O E' Giorgia Caldarulo. Ora avete una risposta. Ecco il video video di Cameron Dallas e la tipa ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Lorenzo Riccardi vuole Nilufar oppure Sara? Paolo assente (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono classico: Lorenzo Riccardi prenderà posizione e deciderà chi corteggiare tra Sara e Nilufar? Intanto Paolo Crivellin è assente...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Giorgia Caldarulo beccata con Cameron Dallas : Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne bacia Cameron Dallas a Milano Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne, Paolo Crivellin, è stata fotografata mentre bacia un ragazzo. Lo scatto è avvenuto a Milano, alla sfilata di moda per Dolce e Gabbana, sotto lo sguardo di moltissima gente. Il ragazzo in questione è […]

Uomini e Donne - Camilla Mangiapelo insultata : l'ex corteggiatrice risponde : Critiche sui social a Camilla Mangiapelo: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde così Non è la prima volta che un volto noto di Uomini e Donne viene preso di mira da uno o più utenti del web. L'ultima ad essere insultata su Instagram, oggi, è stata Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Diversi […]

Uomini e Donne Puntata di Oggi 15 gennaio 2018 : Lorenzo conteso da Nilufar e Sara : Lorenzo è conteso sia da Nilufar che da Sara. Il meccanico però non si è dichiarato per nessuna delle due. Gianluca tornese si dichiara per la Addati. Emanuele conquista la Affi Fella. Uomini e Donne: Nilufar in esterna denigra Francesco. L’esterna termina male e in studio Tina attacca la tronista. In studio entrano i quattro tronisti, Paolo, Sara, Nilufar Nicolò. Per Sara entrano i seguenti corteggiatori portati in esterna: Lorenzo, ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Gemma Galgani e Giorgio Manetti : soap opera al capolinea? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: la soap opera di Gemma Galgani e Giorgio Manetti è al capolinea? Maria De Filippi pronta alla rivoluzione?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - Tina divorzia dal marito : ecco cos'è successo Video : #Tina Cipollari torna a parlare del suo matrimonio con Chicco Nalli e questa volta si lasciare andare ad una confessione shock che ha lasciato senza parole tutti i supporters dell'opinionista di #Uomini e donne, diventata uno dei volti di punta per il pubblico di Canale 5 [Video]. Da diversi mesi sul web e sui social si rincorrono voci riguardanti un possibile addio tra Tina e suo marito Chicco Nalli: ma qual è la verita' dei fatti sulla storica ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Paolo Crivellin pronto alla scelta : annunciata la data (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e trono classico news: Paolo Crivellin si prepara a scegliere la donna della sua vita tra Angela e Marianna. Ecco la data della registrazione.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Graziella Montanari choc : 'Stavo per denunciarlo' - ecco chi Video : Chi segue attentamente il Trono Over di Uomini e Donne [Video] sa che #Graziella Montanari ha deciso di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. L'ex dama, nonostante non sia presente in studio da diverse settimane, continua a far parlare di sé a proposito della vicenda legata al cavaliere Manfredo. Cos'è successo nelle ultime ore? Nei paragrafi successivi scoprirete le ultime news relative a questa vicenda. Trono Over news: Graziella ...

Uomini e Donne gossip : Andrea Cerioli torna in Tv? Tutti i dettagli : Andrea Cerioli, dopo il Grande Fratello e Uomini e Donne torna in Tv? Tutti i dettagli Pare che un altro volto noto di Uomini e Donne presto tornerà in Tv con un nuovo progetto. Si tratta di Andrea Cerioli, ex tronista di Maria De Filippi, il quale, secondo la pagina di gossip e Tv Official […]

Uomini e Donne news : svelato il giorno in cui ci sarà la scelta di Paolo : news Uomini e Donne: quando sceglie Paolo Crivellin Finalmente ci siamo: Paolo Crivellin sta per scegliere a Uomini e Donne! Dopo l'indecisione degli ultimi giorni il tronista ha finalmente capito chi sarà la donna della sua vita tra Angela Caloisi e Marianna Acierno. La scelta di Paolo verrà registrata il prossimo giovedì 18 gennaio, come […]

Uomini e Donne anticipazioni - Nicolò già pazzo di Sara : il gesto d'amore : anticipazioni Uomini e Donne: Nicolò Fabbri, ex corteggiatore di Sabrina Ghio, è tornato in studio per Sara Affi Fella Ennesimo ritorno a Uomini e Donne. Si tratta di Nicolò Fabbri, l'ex corteggiatore di Sabrina Ghio. Il modello è stato chiamato in studio dalla nuova tronista Sara Affi Fella. Quest'ultima ha conosciuto Nicolò durante l'ultima edizione […]

Maria De Filippi/ Torna a C'è Posta per te - ma da Sanremo 2018 ad Amici e Uomini e donne quante sfuriate! : Maria De Filippi Torna a parlare del Festival di Sanremo e della mancanza dei giovani dei talent ma si prepara anche a Tornare regina della prima serata del sabato con C'è Posta per Te(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:31:00 GMT)

Uomini e Donne : Maria De Filippi infuriata con Emi! : A Uomini e Donne difficilmente si vede Maria De Filippi infuriata con qualcuno. La signora Costanzo però quando si sente presa in giro oppure qualcuno manca di rispetto alle persone che lavorano in redazione, non esita a dire ciò che pensa. La conduttrice ha infangato Emi! Ecco cosa è accaduto nel trono Over! A Uomini e Donne Over, nella stessa puntata abbiamo assistito recentemente a più di una sfuriata di Maria De Filippi. Nella prima parte ...