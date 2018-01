' Uomini e Donne' | al trono classico volano insulti E Nilufar fa a pezzi i corteggiatori

GEMMA GALGANI - Uomini E DONNE/ Instagram Stories con una coppia gay : "L'amore è puro in ogni forma!" : GEMMA GALGANI, protagonista del Trono Over di UOMINI e DONNE, ha immortalato su Instagram l'incontro con una coppia gay avvenuto durante un viaggio in aereo. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:11:00 GMT)

Gossip Uomini e donne : Tina si separa - Eugenio e Francesca ancora genitori? Video : Sono ancora una volta i protagonisti di #Uomini e donne ad accendere l'attenzione del #Gossip; #Tina Cipollari, in particolare, in questi giorni ha gli occhi puntati addosso per aver svelato di essersi lasciata con il marito Kikò. Una coppia nata alcuni anni fa nel people show di Maria De Filippi, invece, potrebbe ''regalarsi'' un altro bebè; dopo Brando, infatti, si dice che Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo aspettino il loro secondo ...

Da Uomini e Donne al bacio con la star. Hai capito la corteggiatrice... : Classe 1997, Giorgia è originaria di Bari ma vive a Milano, dove fa la modella e intanto studia Scienza dei Beni Culturali. Il suo sogno è lavorare nel mondo della moda e dopo Uomini e Donne, ma ...

Lidia Vella contro Nilufar : l’appello alla redazione di Uomini e Donne : Lidia Vella contro Nilufar Addati a Uomini e Donne: l’affermazione che fa pensare Lidia Vella ha commentato il comportamento di Nilufar Addati a Uomini e Donne, facendo capire di essere contraria a questo tipo di atteggiamento. La tronista non è sicuramente tra le più amate del programma. Tanti sono i commenti negativi che sta ricevendo […] L'articolo Lidia Vella contro Nilufar: l’appello alla redazione di Uomini e Donne ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis arrabbiata : brutta disavventura per il suo compleanno : Uomini e Donne Giulia De Lellis ha vissuto delle ore di stress ed esasperazione a causa del suo profilo social L’ex gieffina Giulia De Lellis compie proprio oggi 22 anni e riceve una sorpresa poco piacevole e del tutto inaspettata. La giovane blogger ha iniziato i festeggiamenti durante la serata di ieri, domenica 14 gennaio, […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia De Lellis arrabbiata: brutta disavventura per il suo compleanno ...

Lorenzo Riccardi/ Video - Emanuele Trimarchi lo attacca a Uomini e Donne : "Sono uno squalo - vi disintegro" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:55:00 GMT)

Gossip Uomini e donne : Tina si separa - Eugenio e Francesca ancora genitori? : Sono ancora una volta i protagonisti di Uomini e donne ad accendere l'attenzione del Gossip; Tina Cipollari, in particolare, in questi giorni ha gli occhi puntati addosso per aver svelato di essersi lasciata con il marito Kikò. Una coppia nata alcuni anni fa nel people show di Maria De Filippi, invece, potrebbe ''regalarsi'' un altro bebè; dopo Brando, infatti, si dice che Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo aspettino il loro secondo erede. ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : il bellissimo messaggio di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Tina Cipollari confessa di essersi lasciata con Chicco Nalli, ecco le sue dichiarazioni prendendo spunto da un'altra coppia...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:03:00 GMT)

C’é Posta Per Te : Vincenza - il web la vorrebbe a Uomini e Donne over! : Vincenza, è stata una dei protagonisti della prima puntata dell’emotional show C’é Posta Per Te. La donna dai capelli rossi e dall’ironia strappa sorriso ha fatto impazzire il popolo del web che la vorrebbe a Uomini e Donne Trono over! Ecco come stanno le cose! Nella prima puntata di C’é Posta Per Te, tra i protagonisti è spiccata la signora Vincenza, non solo per la sua chioma di colore rosso acceso, ma per la sua ...

Veronica Satti : la figlia di Bobby Solo si candida per il trono Gay di Uomini e Donne : Appello alla conduttrice di Uomini e Donne Maria De Filippi da parte di Veronica Satti Il programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi ha introdotto per la seconda volta il trono gay, riscuotendo un notevole successo. Dopo la scelta del tronista Alessio e del corteggiatore Alessandro, attualmente il trono è vacante e arriva quindi una […] L'articolo Veronica Satti: la figlia di Bobby Solo si candida per il trono Gay di Uomini e ...

Uomini e Donne gossip - tronisti a rischio : brutte notizie per Nicolò - Paolo e gli altri : gossip Uomini e Donne: Nicolò, Paolo, Nilufar e Sara a rischio? Il pubblico non approva il Trono Classico Questa seconda parte della nuova stagione di Uomini e Donne non sembra iniziare con il piede giusto. Il pubblico della trasmissione sta dimostrando di non gradire i nuovi protagonisti del Trono Classico. A quanto pare, i fan […] L'articolo Uomini e Donne gossip, tronisti a rischio: brutte notizie per Nicolò, Paolo e gli altri proviene ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti Paolo, Nicolò, Sara e Nilufar e poi i corteggiatori. Per Sara ci sono Lorenzo, Luigi ed Emanuele; per Nilufar abbiamo Giacomo e Gianluca. Si parte con l’esterna di Nilufar e Francesco, “che non è andata molto bene” dice Maria. Lui la porta al cinema, poi seduti su un divano i due si confrontano, la tronista non lo trova spontaneo e lo critica perché si è presentato in ...

Uomini e Donne news : Nilufar prende in giro Sara - l’Affi Fella zittisce la ‘collega’ : Uomini e Donne news: ennesimo scontro tra Nilufar e Sara Affi Fella Nilufar Addati e Sara Affi Fella non riescono proprio ad andare d’accordo a Uomini e Donne. Le due napoletane non perdono occasione per punzecchiarsi e lanciarsi frecciatine tra una puntata e l’altra del Trono Classico. L’ultima? L’ex corteggiatrice di Mattia Marciano ha preso […] L'articolo Uomini e Donne news: Nilufar prende in giro Sara, ...

Emanuele Trimarchi show a Uomini e Donne : delirio sul web : Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi contro tutti: l’ironia del web Emanuele Trimarchi è tornato a Uomini e Donne, lasciando noi fan senza parole. Il corteggiatore, nonché ex scelta di Anna Munafò, sembra voglia conquistare a tutti i costi il cuore di Sara Affi Fella. In ogni caso, il romano non sembra essere affatto cambiato. Il […] L'articolo Emanuele Trimarchi show a Uomini e Donne: delirio sul web proviene da Gossip e Tv.