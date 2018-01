: Un ministero dell’Alimentazione per l’Italia - HuffPostItalia : Un ministero dell’Alimentazione per l’Italia - AGRAPRESS : .@maumartina, in prossima legislatura tutte ci sono le condizioni perché Italia abbia Ministero dell’#Alimentazione… -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) L'Istat proprio in queste ore ha confermato il nostro primato europeo per prodotti Dop, Igp e Stg, in aumento in questi anni: sono ben 291.Rispetto al 2015 sono aumentati del 4% i produttori, gli allevamenti crescono di oltre il 3% e la superficie investita del 16% con gli incrementi maggiori al Sud (+8,8% gli allevamenti e addirittura +32,7% le superfici).Quando abbiamo iniziato il nostro impegno per l'agricoltura e l'agroalimentare il settore era ai margini dell'attenzione del Paese. Purtroppo scelte sciagurate - come quelle legate agli scandali delle multe delle quote latte - avevano lasciato un segno profondo e colpito al cuore una parte importante delle energie vitali della nostra agricoltura.In questi anni, passo dopo passo con impegno e serietà, abbiamo invertito la rotta.Siamo stati protagonisti del successo di Expo, abbiamo raggiunto il record di export agroalimentare ...