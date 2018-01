“Un mare d’amore” | in radio il primo singolo di Paterlini

F1 - Antonio Giovinazzi : “Un onore firmare per Ferrari. Sogno di diventare Campione del Mondo” : Antonio Giovinazzi festeggia oggi il suo 24esimo compleanno. L’italiano è stato intervistato da Radio Sportiva e ha così dichiarato: “È stata un’annata diversa dalle altre: sono partito come terzo pilota Ferrari e poi c’è stato il debutto inaspettato a Melbourne con la Sauber, l’ho saputo il sabato mattina ed è stata un’emozione grandissima. Poi ho svolto tanto lavoro al simulatore a Maranello, ho dato una ...

Presentazione “aMare Leggere” e “Una Nave di libri per Barcellona” - il 9 dicembre a Roma : I libri, il mare, Barcellona: il mensile “Leggere:tutti” da nove anni organizza Una Nave di libri per Barcellona e da sei anni aMare Leggere, Festival della letteratura per ragazzi sul mare, viaggi letterari realizzati in collaborazione con Grimaldi Lines e con il patrocinio dell’Istituto italiano di Cultura di Barcellona. Si tratta di esperienze indimenticabili per migliaia di viaggiatori (famiglie, scuole […]

Presentazione “aMare Leggere” e “Una Nave di libri per Barcellona” - il 9 dicembre a Roma : I libri, il mare, Barcellona: il mensile “Leggere:tutti” da nove anni organizza Una Nave di libri per Barcellona e da sei anni aMare Leggere, Festival della letteratura per ragazzi sul mare, viaggi letterari realizzati in collaborazione con Grimaldi Lines e con il patrocinio dell’Istituto italiano di Cultura di Barcellona. Si tratta di esperienze indimenticabili per migliaia di viaggiatori (famiglie, scuole […]

Tirrenica - in Maremma arriva l’autostrada spezzatino : si farà solo a Capalbio. Il sindaco : “Un dispetto” : Dopo più di trent’anni di polemiche e scontri, il governo Gentiloni e il suo ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, hanno partorito per l’autostrada Tirrenica non il classico topolino, ma uno spezzatino. Un inedito e ridicolo spezzatino stradale Maremmano. Al momento lo stato dell’arte è questo: tra Tarquinia e Rosignano l’autostrada non si fa più, cancellata. Al suo posto, con una spesa infinitamente minore e senza ...