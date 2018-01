Un cervello ipersensibile può causare dolore cronico?

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Una nuova ricerca dimostra che un sistema cerebralepotrebbe giocare un ruolo nell’ipersensibilità della fibromialgia. I risultati mostrano che i pazienti colpiti da fibromialgia hanno reti cerebrali pronte per risposte globali rapide a piccoli cambiamenti. Questa anormale ipersensibilità è detta sincronizzazione esplosiva (ES). I ricercatori della Michigan University e della Pohang University of Science and Technology della Corea della Sud hanno riportato prove della ES nei cervelli di persone colpite da fibromialgia, una condizione caratterizzata dae diffuso. Nella ES, un piccolo stimolo può portare ad una reazione sincronizzata drastica nella rete cerebrale, così come può succedere nel cedimento di una rete elettrica (che spegne rapidamente tutto) o in una crisi epilettica (che accende rapidamente tutto). I ricercatori credono che questa sia una strada ...