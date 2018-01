Ultime Notizie Roma del 15-01-2018 ore 13 | 00

Calciomercato Napoli/ News - si lavora per il rinnovo di Sarri e Mertens : via le clausole (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra. Si cerca il vice Reina per la prossima stagione: piace il giovane Pau Lopez, cercato anche dalla Juventus. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 13:06:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - giorni caldi per Gustavo Gomez al Boca : giovedi la svolta? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera. giorni caldi per la trattativa con il Boca per Gustavo Gomez. Accordo vicino: già giovedi svolta decisivia. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - in stand by la trattativa con il Santos per Gabigol (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. Gabigol piace al Santos ma è ancora lontano l'accordo tra la dirigenza del club brasiliano. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:48:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA / News - Sadiq verso il prestito alla Salernitana (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Sadiq Umar ha giocato pochissimo nel Torino e potrebbe andare in prestito altrove. La Salernitana appare molto interessata(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : papa - ho paura che scoppi la guerra nucleare (15 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: affonda petroliera nel Mar della CIna. Caso di violenza giovanile a Napoli. Scandalo del latte in polvere. Esplosione Sesto San Giovanni (15 gennaio 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:35:00 GMT)

Riforma pensioni/ Le convergenze di Lega e M5S su Quota 41 e Legge Fornero (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Le convergenze di Lega e M5S su Quota 41 e Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 gennaio(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:31:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - si cerca il vice Reina : piace Pau Lopez dell'Espanyol (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra azzurra. Si cerca il vice Reina per la prossima stagione: piace il giovane Pau Lopez, cercato anche dalla Juventus. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:04:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - il Genoa cerca Locatelli - ma la dirigenza dice No (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Il Genoa cerca Manuel Locatelli, ma la dirigenza continua a rifiutare le offerte per il centrocampista. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:50:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - Joao Mario pedina di scambio con Atletico Madrid? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra. Joao Mario pedina di scambio con l'Atletico madrid? Si sogna Gaitan o Carrasco. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Mahrez non si muove dal Leicester (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: Rihad Mahrez resta nei pensieri giallorossi, ma l'allenatore del Leicester ha già chiuso la porta ad una sua partenza(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:37:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - per Marchisio tentazione Mls a giugno? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: idea De Gea come erede di Gigi Buffon, Howedes potrebbe restare ma attenzione al futuro di Marchisio(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - recupero record per Ghoulam - non servono innesti (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: recupero record per Faouzi Ghoulam. il difensore pronto a tornare in campo con Milik: non servono rinfozi dal mercato.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:56:00 GMT)