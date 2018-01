Ultime Notizie Roma del 15-01-2018 ore 11 | 00

Calciomercato Napoli/ News - recupero record per Ghoulam - non servono innesti (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: recupero record per Faouzi Ghoulam. il difensore pronto a tornare in campo con Milik: non servono rinfozi dal mercato.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:56:00 GMT)