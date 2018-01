Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | affonda petroliera nel Mar della Cina 15 gennaio

Calciomercato Inter/ News - Monitorato il giovane Rosales del Boca Juniors (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: occhi puntati sul giovane talento Carlos Matias Rosales, trequartista classe 1999 del Boca Juniors.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:06:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News : Sempre 3 nomi per la porta azzurra - Leno su tutti (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: si cerca Sempre un portiere per la prossima stagione, in pole position rimane Leno del Bayer Leverkusen.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:51:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Ag.Han : "Grande club ma nessun contatto" (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: l'agente dell'attaccante nordcoreano Han commenta le voci riguardanti un possibile trasferimento a Torino.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:31:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Il Galatasaray cerca il sorpasso per Bruno Peres (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il Galatasaray sfida il Benfica per aggiudicarsi il laterale brasiliano Bruno Peres, occhio a Darmian.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:16:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Il d.s. Mirabelli in Germania per Bailey e T.Hazard (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il direttore sportivo vola in Germania per seguire da vicini Bailey e Thorgan Hazard, fratello di Eden.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:58:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - Prosegue il pressing per Rafinha del Barça (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club nerazzurro: continuano i contatti con i catalani del Barcellona per aggiudicarsi subito le prestazioni del brasiliano Rafinha.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:34:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - Possibile chiusura entro martedì per Verdi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra azzurra: chiusura più vicina per il trasferimento di Simone Verdi dal Bologna, si chiude entro martedì?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 15:14:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - Cristante e Barella sempre nel mirino (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra bianconera: prosegue la strategia della linea verde visto l'interesse nei confronti dei giovani Barella e Cristante.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:59:00 GMT)