"Le false informazioni si diffondono a un ritmo inquietante, minacciano la reputazione dei media, il benessere delle nostree i nostri valori democratici". E' l'allarme lanciato dalla commissaria Ue al digitale, Mariya Gabriel, in occasione della prima riunione del gruppo di alto livello per elaborare nuove strategie. "Dobbiamo studiare meccanismi per identificare lee limitarne la circolazione. Se non prendiamo misure a livello europeo, il rischio è che la situazione si avveleni", ha aggiunto.(Di lunedì 15 gennaio 2018)