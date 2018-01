Ue | Le fake news sono una minaccia per le nostre democrazie

Scopriamo cosa sono le fake news - tra significato - traduzione ed esempi in Italia : Sempre più persone si chiedono "cosa sono le fake news?". Il trend di ricerca da parte del pubblico Italiano ha conosciuto una prima impennata sui motori nello scorcio finale del 2016, ma inevitabilmente da un po' di tempo a questa parte c'è stata una crescita ulteriore, con utenti che si pongono delle domande sul significato e che magari ci presentino degli esempi in grado di chiarire la questione. Cerchiamo allora di capire bene di cosa stiamo ...

Ue - fake news minaccia per democrazie : (ANSA) - BRUXELLES, 15 GEN - "Le false informazioni si diffondono ad un ritmo inquietante, e minacciano la reputazione dei media, il benessere delle nostre democrazie, e i nostri valori democratici. ...

Beppe Grillo sbotta e smentisce tutte le voci su di lui : "Basta diffondere fake news" : ... leader e fondatore del Movimento 5 Stelle , il partito che da outsider è divenuto in poco tempo uno dei punti di riferimento principali per il nuovo corso che la politica dovrebbe prendere (almeno, ...

M5s - Grillo 'Lasciare il movimento Una grandinata di fake news' : E Renzi? - prosegue - Aveva giurato di non fare più politica se avesse perso il 'referendum sulla Costituzione'. Nel frattempo compare un altro 'soggetto politico' autoproclamatosi 'Liberi ed Eguali'.

Lombardi : 'Io candidata alla Camera? E' una fake news - non mi servono paracadute' : 'Io candidata alla Camera? Questa è una bufala contro di me. Una fake news montata dal Pd. Questa è la loro campagna elettorale, fatta di falsi e aggressioni, mentre noi parliamo di soluzioni. Nell'...

Lazio - Lombardi : nessuna candidatura alla Camera. fake news Pd : Roma, 14 gen. (askanews) 'Non mi sono mai serviti paracadute, quando e se cado mi rialzo da sola'. Così la candidata a Presidente della Regione Lazio, Roberta Lombardi smentisce una sua parallela ...

Beppe Grillo : "Basta fake news - non lascio i Cinque Stelle" : Beppe Grillo non lascia il Movimento Cinque Stelle. Lo dice chiaro e tondo in una lettera al Fatto Quotidiano. "È possibile - afferma Grillo - smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una...

WhatsApp : presto disponibili nuove soluzioni contro lo spam e le fake news Video : I fenomeni dello #spam e delle fake news sono ormai molto diffusi su ogni social o mezzo di comunicazione di massa. Anche l'applicazione di messaggistica più famosa al mondo, #WhatsApp, non esula da questo problema. In questi giorni, gli sviluppatori della app sono a lavoro per implementare soluzioni che dovrebbero fortemente ridurre l'entita' del fenomeno. Essendo ancora in fase di sviluppo, queste funzioni non sono ancora disponibili [Video] ...

La fake news dell'inchiesta di riciclaggio nella compravendita del Milan : Nessuna inchiesta su un presunto riciclaggio legato alla compravendita del Milan , inchiesta che l'11 dicembre è stata messa nero su bianco su La Stampa e sul Secolo XIX che hanno parlato di "nuova ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio sulle fake news della settimana : dalle tasse “trumpiane” alle scuse di Le Monde : E’ vero che la proposta di Piero Grasso di abolire le tasse universitarie favorirebbe i più ricchi come va dicendo il Pd? E ancora, è vero, come dicono tutti i “giornaloni” che Virginia Raggi ha chiesto il rito immediato per allungare i tempi del processo per falso allo scopo di oltrepassare il 4 marzo, data delle elezioni? E poi, davvero Fabio Fazio e Bruno Vespa sono vittime di un nuovo editto bulgaro ordito dai 5Stelle per ...

fake news - arriva la censura europea : Fake news, arriva la censura europea – Ci siamo: dall’Europa arriva la censura, con la scusa delle Fake news. L’ultima puntata della telenovela sulle Fake... L'articolo Fake news, arriva la censura europea su Roma Daily news.