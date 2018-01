Tre bimbe uccise dalla madre | il marito è di nuovo papà

Brescia - bimbe in auto menTre il padre gioca alle slot machine. Tracce di cocaina nel loro sangue : Due bambine, una di tre anni e l’altra di otto mesi, sono state abbandonate in auto dal padre che era andato a giocare alle slot-machine mentre la madre si prostituiva pochi metri più avanti. A trovarle è stata una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova, vicino a Brescia, che passando accanto alla vettura ha sentito le urla di pianto provenire dall’interno. Le bambine sono state portate in ospedale per accertamenti e lì è emerso ...