Trapattoni star alle Maldive | il bacio alla moglie diventa virale

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Con la Serie A ferma due settimane, i resort dellehanno accolto decine di giocatori del nostro campionato, fuggiti al caldo per ricaricare le pile. Dal laziale Immobile al milanista Suso, dal romanista De Rossi fino – naturalmente – all’interista Icardi,to subito ladel posto graziefoto insieme all’inseparabileWanda. Ma il buon Maurito, che si è fatto immortalare tutto nudo mentre prendeva la tintarella con solo un cappellino a protezione delle parti intime, non aveva fatto i conti con un’eterna leggenda del calcio, capace – ovunque si trovi – di catalizzare su di sé tutti i riflettori: Giovanni. LEGGI ANCHERompete le righe: le vacanze dei calciatori A far impazzire il web è bastata una foto dell’ex ct che bacia la storica compagna Paola Miceli, postata su Twitter dal giornalista Bruno Longhi: «Altro che Wanda ...