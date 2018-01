Toscana - una maestra viene rimossa per ignoranza : fa più errori degli alunni : Il fatto è avvenuto in Toscana, nell'entroterra della provincia di Pisa, precisamente a Casciana Terme. Non stiamo parlando di luoghi sperduti in piccole isole o zone montane, ma di una zona dove l'italiano si parla correttamente e fluentemente. La scuola primaria locale, chiamata Torquato Cardelli, è stata oggetto di attenzioni nazionali a causa di un evento alquanto insolito: una maestra dell'istituto è stata allontanata a causa della sua ...

Disperso tra Toscana ed Emilia : individuato su una parete in località Prato Spilla : L’escursionista Disperso sull’Appennino Tosco-Emiliano è stato individuato su una parete in località Prato Spilla, in un’area al confine della provincia di Parma. Le squadre Saf dei vigili del fuoco stanno cercando la via più breve per raggiungere l’uomo. La zona non è raggiungibile con mezzo aereo. L'articolo Disperso tra Toscana ed Emilia: individuato su una parete in località Prato Spilla sembra essere il primo su ...

Toscana - Comune trascrive atto di nascita estero di bimbo con 2 madri "senza passare dai tribunali" : Finisce con una vittoria il 2017 per avvocati e attivisti di GayLex che danno l'annuncio della "prima trascrizione di un atto di nascita di un bimbo con due mamme, senza l'intervento di un giudice". A ...

Manifestazione contro Adunanza Plenaria : anche la Toscana si mobilita : Manifestazione contro Adunanza Plenaria 8 gennaio prossimo – Coordinati tramite i canali dei social network, gli abilitati con diploma magistrale sono intenzionati a far sentire la loro voce. Le migliaia di ricorrenti che hanno ricorso pendente per l’inserimento in Gae hanno deciso di partecipare alla Manifestazione dell’8 gennaio in programma a Roma. Tutto ciò a […] L'articolo Manifestazione contro Adunanza Plenaria: ...

Dove comprare una casa vacanze in Toscana : La Val d’Era un luogo ideale per acquistare un casale o una villa Per fortuna l’Italia riserva sempre qualche sorpresa, annidato tra i colli della Toscana, sbuca all’improvviso un borgo, un casale, un castello che da abitazione privata si tramuta poi in una esclusiva casa vacanze. La Val d’Era Ancora oggi si trovano zone meno turistiche e inflazionate del Chianti e della Versilia, come ad esempio la magnifica e fertile Val d’Era. Penserete ...

Maltempo Toscana - Rossi : i codici “sono una cosa seria” - lunedì la dichiarazione dello stato di emergenza : “Il giudizio che danno le prefetture anche a livello locale e’ che aver dichiarato il codice rosso e’ giusto, perche’ ha consentito a tutti di organizzarsi, provvedere, essere pronti, e di non farsi trovare sorpresi. Ormai tutti hanno capito che i codici sono una cosa seria, e quindi la reazione c’e’ stata“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi a margine del Meeting dei ...

Toscana. Una famiglia su 33 vive in una casa popolare : In Toscana una famiglia su 33 vive in una casa popolare (2,9% dei residenti nella regione, 18,3% di chi vive in affitto), sono infatti 47.384 i nuclei familiari che vivono negli alloggi Erp, mentre altri 21.798 sono nelle graduatorie dei…Continua a leggere →

Rossi (Toscana) : a Juncker diremo che coesione non è una mancia : Firenze, 1 dic. (askanews) 'Con altri quattro presidenti di regione di Francia, Germania, Svezia e Portogallo il 7 dicembre incontrerò il Presidente Jean- Claude Junker. Ricorderò che la coesione non ...

Il Consiglio comunale celebra la "Festa della Toscana" : I lavori si svolgeranno nella sala consiliare in piazza Duomo 1 e si potranno seguire anche in diretta streaming dal sito dell'Ente: www.comune.grosseto.it ( stream.comune.grosseto.it ). L'assemblea ...

Il Consiglio comunale celebra la "Festa della Toscana" con la benemerenza alla memoria di Cassola : I lavori si svolgeranno nella sala consiliare in piazza Duomo 1 e si potranno seguire anche in diretta streaming dal sito dell'Ente: www.comune.grosseto.it (stream.comune.grosseto.it). L'assemblea si ...

"Vuoi essere pagata con un fisso mensile? Troppo facile - non ci interessi". La risposta di una web tv Toscana al cv inviato da Alessia : Quella di Alessia Matteoli, almeno fino a qualche giorno fa, era una storia come tante: via dall'Italia a 19 anni per studiare a Londra, resta nella City per sfruttare tutte le opportunità che questa può offrire ad una giovane laureata. Poi la Brexit e il ritorno a casa, nella sua Castelfranco Di Sotto, in provincia di Pisa, dove inizia a cercare lavoro. Certo, la sua formazione nel campo della pianificazione di progetti nel campo ...

Toscana - Rossi : entro il 2050 sarà una Regione 'carbon free' : Firenze, 24 nov. (askanews) 'C'è un progetto per una Regione 'carbon free' entro il 2050 sul quale stiamo lavorando. Questa mattina lo abbiamo già portato in Giunta'. Lo ha spiegato il presidente ...