Tornano gli sbarchi a Lampedusa Il sindaco | Calata l' attenzione

Gli LCD Soundsystem Tornano live in Italia dopo 8 anni : Gli LCD Soundsystem hanno annunciato una data in Italia in programma nell’estate 2018. Un grande ritorno nel nostro Paese per James Murphy e compagni: erano 8 anni che non si esibivano in concerto qui da noi! Gli LCD Soundsystem saranno ospiti di Ferrara Sotto Le Stelle (Piazza Castello) il 13 giugno 2018. via GIPHY dopo 2 anni da protagonisti in giro per il mondo come headliner dei più grandi festival internazionali come Coachella e ...