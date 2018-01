Torino | torna l' allarme smog | da domani stop per i diesel fino a Euro 4

Serie A Torino - alla ripresa tornano Ansaldi e Ljajic : Torino - Oltre duemila spettatori allo stadio Filadelfia di Torino per la ripresa degli allenamenti della squadra granata. Il tecnico Mazzarri , dopo il riscaldamento in campo e alcune esercitazioni a ...

Torino - torna “Fish&Chips” il festival del cinema erotico : “Un omaggio ai 50 anni della rivoluzione sessuale” : Al via la terza edizione del Fish & Chips Erotic Film festival. Un omaggio al cinquantenario della rivoluzione sessuale del ’68, una selezione di 11 film in concorso e numerosi cortometraggi internazionali. L’intervista alla giovanissima direttrice Chiara Pellegrini che racconta: “Purtroppo o per fortuna nessuno ha mai protestato contro questo festival, anzi la città di Torino lo ha accolto molto bene sin ...

Torino - Mazzarri : 'Se sono tornato in Italia è perché ho il fuoco dentro' : Torino - ' sono contento, chi mi conosce bene sa che una vittoria mi cambia l'umore. Se sono tornato in Italia è perché ho il fuoco dentro e ho voglia di fare bene '. Parole chiare quelle di Walter ...

Pagelle Torino-Bologna 3-0 : Niang è tornato : 1/14 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Torino - Mazzarri si presenta : “ho visto giocatori frastornati. Ecco cosa farò sul mercato” : Conferenza stampa di presentazione per Walter Mazzarri. Il neo tecnico del Torino ha parlato ai giornalisti dalla sala stampa dell’Olimpico “Grande Torino”. L’allenatore toscano si è detto molto carico ed entusiasta per questa nuova esperienza: “Credo molto nei rapporti umani. Entrare al Filadelfia e in una società dal passato così glorioso è emozionante. Io ho bisogno di stimoli e ora sono davvero carico. Sono ...

Torino - tornano i climbers : in bilico per gioco sul cornicione del palazzo alto sette piani : Tre giovani, probabilmente tra i 15 e i 20 anni, sono stati visti 'passeggiare' sul tetto della palazzina di 7 piani di via Giordano Bruno 9, quasi all'angolo con corso Bramante. E' successo oggi, ...

Calcio - Walter Mazzarri nuovo allenatore del Torino. Torna in Serie A dopo Napoli e Inter - firma fino al 2020 : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic maturato nella notte dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, il Presidente Urbano Cairo ha ingaggiato il tecnico di San Vincenzo. Mazzarri, che tornerà ad allenare in Serie A dopo un’esperienza sulla panchina del Watford in Premier League, avrà a disposizione il suo staff formato da Nicolò Frustalupi (vice), Giuseppe ...

Probabili formazioni/ Juventus Torino : diretta tv - orario - notizie live. Torna a giocare Rugani (Coppa Italia) : Probabili formazioni Juventus Torino: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel derby della Mole per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Smog Torino : da domani torna il blocco dei diesel fino a euro 4 : A Torino da domani le auto diesel fino ad euro 4 compreso non potranno circolare in città: i valori di PM10 sono tornati sopra la soglia d’attenzione e sono quindi scattate le misure livello ‘arancio’, così come previsto dal protocollo regionale. fino al rientro delle condizioni di inquinamento dell’aria sotto i livelli indicati dall’Unione europea, nel capoluogo piemontese dalle 8 alle 19 è in vigore il blocco dei ...

Juventus - Pjanic torna in gruppo : a disposizione contro il Torino? : Juventus, Pjanic torna in gruppo: a disposizione contro il Torino? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Pjanic torna IN gruppo – Il 2017 della Juventus si è chiuso con la vittoria contro il Verona grazie al ritorno al gol di Paulo Dybala, autore di una doppietta. Ora la squadra bianconera si appresta a vivere un altro anno, con l’obiettivo ...

Smog Torino : torna oggi il blocco alle auto diesel Euro5 : torna oggi a Torino il blocco delle auto diesel fino i veicoli Euro 5: lo ha deciso ieri l’amministrazione comunale. Gli altri 22 comuni dell’hinterland hanno adottato il protocollo “padano” (Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna) che si ferma agli euro 4. La pioggia, che da questa mattina bagna il capoluogo, potrebbe determinare un calo degli inquinanti. L'articolo Smog Torino: torna oggi il blocco alle auto ...

Torna il blocco ai diesel Euro 5 - ma vale soltanto a Torino : La mobilità, di questi tempi, non è proprio fonte di gioie per Chiara Appendino. Il 27 dicembre la sindaca di Torino vede i sindacati dei lavoratori di Gtt e nelle stesse ore riceverà una ...

Probabili Formazioni/ Roma Torino : diretta tv - orario e notizie live. Torna Gonalons? (Coppa Italia) : Probabili Formazioni Roma Torino: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo per gli ottavidi Coppa Italia. Belotti e Schick dal primo minuto?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 13:58:00 GMT)