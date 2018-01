The Wicked Gift | dal 5 aprile al cinema l’horror di Roberto D’Antona

: L'horror #TheWickedGift nelle sale il 5 aprile, ecco due nuovi spot - UniMoviesBlog : L'horror #TheWickedGift nelle sale il 5 aprile, ecco due nuovi spot - UniMoviesBlog : L’#horror The Wicked Gift nelle sale il 5 aprile, ecco due nuovi spot - GiacchettiMirko : Il 5 aprile The Wicked Gift uscirà al cinema. Questa volta non ci fermano nemmeno le piaghe bibliche o... - TheWickedGift : Quale segreto si nasconde nei vostri incubi? Venite a scoprirlo con The Wicked Gift! The Wicked Gift dal 5... - LDProductionITA : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

Leggi la notizia su newsgo

(Di lunedì 15 gennaio 2018) ROMA – Attesa finita per The, il film horror/thriller die prodotto da Movie Planet Group in collaborazione con L/D Production, che arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 5. Sinossi Il film indaga il rapporto tra la realtà, il sogno e le paure nate dal passato, con incursioni nel… L'articolo The, dal 5aldisembra essere il primo su NewsGo.