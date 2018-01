Che cosa potremmo vedere nella seconda stagione di The Handmaid’s Tale : Con l’uscita del trailer dedicato alla seconda stagione di The Handmaid’s Tale e arrivato il momento di togliere il freno alle speculazioni e analizzare ciò che potrebbe rappresentarne il cuore. cosa vedremo? Quali personaggi ruoteranno attorno a Difred? Che ne sarà di suo figlio? Il governo di Gilead verrà rovesciato dall’interno? 1. Vedremo le Colonie Non ci sono ancora conferme ma guardando il trailer è molto probabile che finalmente nella ...

The Handmaid’s Tale - anticipazioni della seconda stagione : foto e video : Prime immagini video e foto della seconda stagione di The Handmaid’s Tale. La serie ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in Italia conosciuto come Il racconto dell’ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, sarà disponibile in antemprima su TimVision da giovedì 26 aprile, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. The Handmaid’s Tale che in questa seconda stagione si sviluppa su 13 episodi è chiamata a ...

«The Handmaid’s Tale» : il primo trailer della seconda stagione : La pioggia battente che si posa sulle cuffiette bianche e i mantelli rossi, i sorveglianti che strisciano i martelli lungo le pareti di mattoni rossi quale segno di avvertimento, le museruole di cuoio che tolgono la parola e che ricordano quella di Hannibal Lecter nel Silenzio degli innocenti. Piccoli frame anticipati dal primo trailer della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie con Elizabeth Moss nel ruolo di protagonista e ...

The Handmaid’s Tale - ecco teaser e data della seconda stagione : L’attesa durerà ancora poco: la seconda stagione dell’acclamata serie di Hulu The Handmaid’s Tale tornerà infatti a partire dal prossimo aprile. Dopo aver vinto agli Emmy e anche agli scorsi Golden Globe, la serie distopica basata sul romanzo di Margaret Atwood tornerà a raccontare il mondo disturbante della repubblica di Gilead, lo stato in cui le donne vengono private dei loro diritti civili e costrette come schiave. Alla ...

Svelati trailer e data première di The Handmaid’s Tale 2 - Il racconto dell’ancella : guest star da Oscar della seconda stagione : Hulu ha finalmente annunciato la data della première di The Handmaid's Tale 2 - Il racconto dell'ancella, la pluripremiata serie che ha trionfato all'ultima edizione degli Emmy Awards e più di recente ai Golden Globes, consacrando Elizabeth Moss come una delle più Talentuose attrici della sua generazione. Il dramma distopico sulla condizione femminile, mai così attuale nell'era delle battaglie di #MeToo arrivate sui palcoscenici dei grandi ...

Critics’ Choice Awards 2018 - i vincitori : trionfo per The Handmaid’s Tale e Big Little Lies : Giovedì 12 gennaio 2018 sono stati assegnati i 23esimi Critics’ Choice Awards i premi assegnati annualmente dai critici appartenenti alle principali testate giornalistiche statunitensi. Poche sorprese rispetto ai Golden Globe assegnati solo qualche giorno prima. Miglior serie drammatica si è confermata The Handmaid’s Tale che porta a casa 3 premi tra cui quello come miglior attrice e miglior attrice non protagonista in una serie ...

La lista dei vincitori dei Critics Choice Awards 2018 conferma l’egemonia di The Handmaid’s Tale e Big Little Lies : La lista dei vincitori dei Critics Choice Awards 2018 non porta con sé delle sorprese, anzi. Tutto come preventivato ma, soprattutto, poco è cambiato rispetto ai Golden Globes 2018 di inizio settimana. Anche questa volta The Handmaid's Tale e Big Little Lies portano a casa tutto nel nome della violenza e della denuncia. Le due serie sono sicuramente diverse da loro per struttura e scrittura ma sicuramente i temi della donna e della violenza ...

“The Handmaid’s Tale” conquista 2 Golden Globe : “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista” : La serie tv tornerà ad aprile 2018 in contemporanea con gli USA Dopo aver trionfato agli Emmy Awards aggiudicandosi ben 8 riconoscimenti, “The Handmaid’s Tale”,... L'articolo “The Handmaid’s Tale” conquista 2 Golden Globe: “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista” su Roma Daily News.

The Handmaid’s Tale ai Golden Globes 2018 conquista tutto e conferma di nuovo il suo successo (video) : Grande successo per The Handmaid's Tale ai Golden Globes 2018: la serie tv, tra le rivelazioni dello scorso anno, si aggiudica la statuetta come miglior serie drammatica e fa guadagnare a Elisabeth Moss il premio come miglior attrice in un ruolo drammatico. La commozione è tanta, sebbene sia stata una doppia vittoria scontata: i pronostici puntavano tutto su The Handmaid's Tale ai Golden Globes 2018, che ha dimostrato di non avere rivali. Lo ...

Le serie tv da recuperare a Natale 2017 : da 13 Reasons Why a Big Little Lies e The Handmaid’s Tale : Se le feste con i parenti vi annoiano, c'è sempre l'alternativa Netflix e affini: vi proponiamo una lista di serie tv da recuperare a NaTale 2017. Dai drama alle comedy e agli show sui supereroi: quest'anno, la stagione televisiva ha offerto prodotti di tutti i tipi e adatti a ogni palato. Se nel 2017 non siete riusciti a stare al passo con le serie tv, niente paura: potete approfittare delle vacanze per rilassarvi e recuperarne qualcuna: dal ...

The Handmaid’s Tale - la seconda stagione ad aprile 2018 : Gli Emmy Awards (8 i riconoscimenti ottenuti) non bastano a The Handmaid’s Tale: la serie tv targata MGM Television è in lizza con tre nomination per i Golden Globe. Ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (Il racconto dell’ancella) la serie arriva con la seconda stagione anche in Italia ad aprile del 2018 e in anteprima su TimVision sarà messa a disposizione a meno di 24 ore dalla trasmissione negli Stati ...

The Handmaid’s Tale - la seconda stagione ad aprile 2018 su TimVision anticipazioni : The Handmaid’s Tale è pronta a tornare con le nuove puntate della seconda stagione ad aprile del 2018 su TimVision. La serie evento del 2017 targata Mgm Television è ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella) e vincitrice di 8 Emmy Awards,sarà a disposizione a meno di 24 ore dalla messa in onda negli USA. The Handmaid’s Tale anticipazioni della seconda stagione La seconda stagione, che si articola in ...

Svelata la data d’uscita di The Handmaid’s Tale 2 - una stagione di “lotta contro Gilead” : The Handmaid's Tale 2 vedrà la luce nella primavera del 2018, è ufficiale: Hulu ha annunciato che i nuovi episodi della serie arriveranno negli Stati Uniti il prossimo 18 aprile. La seconda stagione ripartirà dove si era interrotta la prima, e sarà "sagomata dalla gravidanza di Offred e dalla sua lotta continua per liberare il suo futuro bambino dagli orrori distopici di Gilead", come si legge nel comunicato di Hulu. "'Gilead è dentro di te' ...

Cast e personaggi di Alias Grace - la serie Netflix “gemella diversa” di The Handmaid’s Tale : Ha fatto la sua comparsa su Netflix solo da pochi giorni, con la sua aggiunta nel catalogo risalente a venerdì 3 novembre, ma Alias Grace, distribuita in Italia col titolo de L'altra Grace, sta già facendo parlare di sé. Potremmo chiamarla una "gemella diversa" di The Handmaid's Tale: anche questa serie è tratta da un romanzo di Margaret Atwood, e anche la protagonista qui indossa una cuffia bianca. Ma le somiglianze si fermano ...