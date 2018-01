: Tevez ed il brutto schiaffo alla povertà: "38 milioni per 7 mesi di vacanza in Cina", uscita infelice! - CalcioWeb : Tevez ed il brutto schiaffo alla povertà: "38 milioni per 7 mesi di vacanza in Cina", uscita infelice! -

(Di lunedì 15 gennaio 2018), una battuta infelice. Caro Carlitos, questa davvero te la potevi risparmiare. Il calciatore tornato al Boca Juniors ha scherzato sul suo contratto percepito in Cina, parole che fanno un po’ rabbia. “Sono stato inper settein Cina. Giuste le critiche dell’allenatore e del presidente dello Shanghai, non sapevo cosa stavo facendo lì”. Durante questidi, come definita dallo stesso, il calciatore ha percepito 38di euro circa. Uno scandalo già il contratto di per sè, ma ancora più scandaloso lodato dacon le frasi ai microfoni di ‘TyC Sports’. Insomma, un’uscita infelice da parte diche poi conclude: “So che ci sono persone infastidite dal modo in cui me ne sono andato, ma è normale. Non ero in grado di dare il 100%, qualunque cosa avessi fatto avrebbe fatto male ...