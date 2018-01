Tari | come fare per pagare di meno e quando chiedere l' esenzione

Elezioni 2018 - via alle ParlamenTarie M5s : come e quando si vota : Le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 sono sempre più vicine e in casa del Movimento 5 stelle è tempo di...

Come un gatto in tangenziale - un film di Riccardo Milani. Riflessioni semiserie su periferie - borgaTari e borghesi : Fa riflettere la commedia "all'italiana" di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale ,in cui si racconta la storia di Giovanni ( Antonio Albanese ),presidente di un think tank che sta elaborando ...

Ilva - come svilire le valutazioni ambientali e saniTarie : Nella storia infinita dell’Ilva di Taranto si torna a parlare di valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto sanitario e valutazione di danno sanitario. Più precisamente, effettuare queste valutazioni sarebbe tra le proposte del Comune di Taranto e della Regione Puglia in merito alla bozza di accordo di programma per la realizzazione delle misure e delle attività di Tutela ambientale e sanitaria. È difficile non essere d’accordo, ...

Come funzionano le tasse universiTarie in Germania e nel resto d’Europa : Come funzionano le tasse universitarie in Germania nel resto d’Europa (foto: Photo: Humboldt Universität cc0 jensjunge) “Avere un’università gratuita Come avviene già in Germania e tanti altri Paesi europei, significa credere davvero sui giovani, non a parole ma con fatti concreti”, così ha dichiarato Pietro Grasso all’assemblea di Liberi e uguali. Ma è davvero così? In Italia il costo di una retta in un’università pubblica va dai 530,93 ...

Pd - Renzi : "Boschi ricandidata in più posti come gli altri ministri". Scontro con Grasso su tasse universiTarie : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

Sintomi delle allergie alimenTari : quanti ne soffrono e come riconoscerle : Le allergie alimentari si manifestano con una reazione più o meno immediata, dovuta a una risposta anomala del sistema immunitario. Le cause di una reazione allergica sono dovute all’ingestione di particolari cibi che sono in genere: uova, grano, la soia, il latte e i latticini, le arachidi e le noci, il pesce, i crostacei, le fragole e gli agrumi. Tutti questi alimenti, causano dei Sintomi ben precisi comprendendo prurito alla ...

INTERVISTA | Eccessi alimenTari - come 'recuperare' forma e benessere : L'Epifania si porterà via tutte le Feste, ma i chili di troppo e la pesantezza accumulati fra cene di Natale, riunioni familiari, pasti da dieci portate, spuntini ipercalorici fatti di avanzi e i dolcetti della...

Grasso : "Tornerò attivista come a 20 anni. Via tutte le tasse universiTarie" : "Saremo aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, giungendo all'hotel Ergife di Roma per l'Assemblea Nazionale di Leu, di cui è ...

Sinistra - Grasso : "M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi" - "Aboliamo le tasse universiTarie" : "Di alleanze si parlerà dopo il 4 marzo, saremo Aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi. A chi guardiamo? Io guardo avanti". Lo afferma il leader di Liberi e Uguali , Pietro Grasso ...

ParlamenTarie M5s/ Come si vota su Movimento5stelle.it : come e fino a quando ci si può candidare : Parlamentarie M5s, come si vota su Movimento5stelle.it: come e fino a quando ci si può candidare. Le ultime notizie sul sistema di voto dei grillini per formulare la lista cinque stelle(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 16:16:00 GMT)

Come funziona il “corridoio umaniTario” dalla Libia : A fine dicembre ha portato in Italia 162 richiedenti asilo considerati "vulnerabili": è una novità importante, ma i numeri sono ancora molto contenuti The post Come funziona il “corridoio umanitario” dalla Libia appeared first on Il Post.

Mattarella - il centrodestra di Musumeci nomina la nipote Maria come segreTario generale della Regione Sicilia : La Regione Sicilia ha un nuovo segretario generale. La nomina della giunta di centrodestra guidata da Nello Musumeci desta un certo scalpore: la prescelta infatti è Maria Mattarella , figlia dell'ex ...

Progetto di recupero degli ex frigoriferi miliTari in Piazza Virginio - l'assessore Mantelli : "Non è finita come speravamo" : Non è finita come speravamo; il Progetto di recupero degli ex frigoriferi militari in Piazza Virginio, e l'idea di trasformarli nell'Urban Center del territorio, pur essendo entrati a suo tempo nella ...