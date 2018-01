Tarantino e Di Caprio ancora insieme

Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino insieme nel nuovo film : Leonardo DiCaprio dopo Martin Scorsese trova un altro regista con cui legarsi in un profiquo sodalizio, è Quentin Tarantino che lo ha voluto al suo fianco per la seconda volta. Dopo Django Unchained si riforma quindi la coppia DiCaprio – Tarantino per il nuovo film, prodotto dalla Sony e che con un budget alto, 95 milioni di dollari, racconterà una storia ambientata a Los Angeles nel 1969 sullo sfondo della furia omicida di Charles Manson, ...

Leonardo DiCaprio sarà Charles Manson nel nuovo film di Tarantino : Dopo Django Unchained si riforma la coppia Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino: il secondo dirigerà il primo nel nuovo film prodotto dalla Sony e che con un budget alto, 95 milioni di dollari, racconterà una storia ambientata a Los Angeles nel 1969 sullo sfondo della furia omicida di Charles Manson, il criminale psicopatico che massacrò Sharon Tate, morto il 19 novembre scorso.DiCaprio, premio Oscar per Redivivo, ...

