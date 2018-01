: Svolta Inglese, problemi al ginocchio: il trasferimento al Napoli potrebbe saltare (per ora) - CalcioWeb : Svolta Inglese, problemi al ginocchio: il trasferimento al Napoli potrebbe saltare (per ora) - ElioDiBella : Giulio Regeni, svolta nelle indagini: perquisizioni in casa della tutor inglese - ElioDiBella : Giulio Regeni, svolta nelle indagini: perquisizioni in casa della tutor inglese - ElioDiBella : Giulio Regeni, svolta nelle indagini: perquisizioni in casa della tutor inglese - ElioDiBella : Giulio Regeni, svolta nelle indagini: perquisizioni in casa della tutor inglese -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Il centravanti del Chievo Verona, Roberto, si trova in queste ore a Roma per una visita col professor Mariani. Il motivo è un problema alche sta condizionando il suo passaggio al. L’acquisto è già ufficiale per il mese di giugno, ma i partenopei volevano anticipare l’affare. Adesso però, secondo quanto rivelato da gianlucadimarzio.com, il tuttoproprio a causa del problema alsopracitato.infatti essere necessaria un’operazione perche in tal caso resterebbe al Chievo sino al termine della stagione. Ilsi ‘consolerebbe’ con l’arrivo di Verdi. L'articoloal: ilal(per ora) sembra essere il primo su CalcioWeb.