Svelata la data de Il Commissario Montalbano 12 | Rai1 anticipa la messa in onda degli

Galaxy S9 - Svelata la confezione originale / Data di presentazione e prezzo : La confezione originale del Samsung Galaxy S9 foto Android World Galaxy S9, svelata la confezione originale / Data di presentazione e prezzo Una foto galeotta apparsa sul web svela un dettaglio ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - la scelta di Paolo Crivellin è chiara : Svelata la data e... (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivelli fa la sua scelta domenica 14 gennaio? Le indiscrezioni parlano chiaro: lei è Marianna Acierno!(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Svelata la data di uscita di MX vs. ATV All Out : Nel mese di settembre dello scorso anno, vi avevamo riportato l'annuncio di MX vs. ATV All Out, il nuovo titolo di THQ Nordic e Rainbow Studios per PS4, Xbox One e PC che continua la serie di titoli dedicati a tutti gli appassionati di corse off-road.Oggi, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo quando il titolo sarà disponibile: MX vs. ATV All Out arriverà su PC e console il prossimo 27 marzo. Per l'occasione è stato condiviso anche ...

State of Decay 2 : a breve sarà Svelata la data di uscita? : State of Decay 2 è il nuovo episodio dell'apprezzato survival game di Undead Labs uscito nel 2013 per Xbox 360 e PC che, a quanto pare, presto riceverà una data di uscita ufficiale.Infatti, stando a quanto riportato da Wccftech, l'ESRB ha valutato il titolo assegnandogli l'etichetta "Mature" e, questo, è abbastanza significativo, in quanto l'ente procede alla classificazione dei titoli quando questi sono completi o nelle fasi finali dello ...

Fargo e The Gifted rinnovati - The Mayor con Lea Michele cancellato : Svelata la data première di Legion 2 : Dal TCA press tour giungono grandi novità dalle serie tv in onda: Fargo e The Gifted rinnovati, mentre The Mayor con Lea Michele cancellato e rimosso dal palinsesto della ABC. FX ha inoltre svelato la data prèmiere di Legion 2. L'entusiasmante notizia di Fargo è stata annunciata nel corso del panel di FX, rete via cavo dove la serie va in onda, con Gary Levin di USA Today che ha confermato la produzione di un quarto ciclo di episodi. ...

Svelata la possibile data di pubblicazione del nuovo DLC di Mario + Rabbids : Kingdom Battle : Mario + Rabbids Kingdom Battle, il titolo di Ubisoft che ha riscosso un ottimo successo presso la critica ottenendo recensioni molto positive, si prepara al nuovo anno.Infatti, come segnala GoNintendo, il gioco riceverà nuovi contenuti nel corso del 2018 e, secondo il Nintendo eShop giapponese, il nuovo DLC di Mario + Rabbids: Kingdom Battle dovrebbe essere pubblicato il prossimo 30 giugno. Stando a quanto emerso su Twitter, la data di uscita di ...

Svelata la data di uscita di Darkest Dungeon : Crimson Edition per Switch? : Da qualche tempo si parla della versione Nintendo Switch di Darkest Dungeon ma fino ad ora non sono emerse notizie ufficiali per quanto riguarda la data di uscita precisa.Ora, stando alla segnalazione della divisione tedesca di Amazon riportata da Nintendoeverything, sembra che Darkest Dungeon: Crimson Edition, un'edizione estesa del gioco già uscito su PS4, Xbox One e PC, arriverà su Switch il prossimo 22 marzo al prezzo di 39,99 Euro, inoltre ...

La data di uscita di Death Stranding potrebbe essere Svelata prima del previsto : Hideo Kojima ha annunciato Death Stranding all'E3 2016 e ora, dopo due anni, stiamo ancora aspettando di vedere almeno qualche secondo di gameplay. Pare che invece la data di uscita potrebbe essere annunciata a breve. Secondo una recente dichiarazione di Hideo Kojima, Sony non avrebbe mai visto un gioco sviluppato così velocemente come Death Stranding. Inoltre pare che Kojima stia pianificando di annunciare qualcosa che sorprenderà tutti nel ...

Svelata la data prèmiere di Don Matteo 11 : anticipazioni e promo con Terence Hill e Nino Frassica : In attesa dell'annuncio ufficiale, diversi canali web e cartacei hanno svelato la data prèmiere di Don Matteo 11. Sapevamo già, tramite la notizia trapelata da Terence Hill, che la nuova stagione avrebbe debuttato su Rai1 a gennaio con nuovi casi da risolvere per il parroco più famoso del piccolo schermo. La data prèmiere di Don Matteo 11 non è più un segreto: da giovedì 11 gennaio riparte una delle serie italiane più viste e seguite al ...

Furi : Svelata la data di uscita della versione Switch : Qualche tempo fa, The Game Bakers aveva annunciato l'arrivo del suo particolare Furi su Nintendo Switch, la versione per la console ibrida che si va ad affiancare a quelle già disponibili per PlayStation 4, PC e Xbox One.Ora, grazie alla segnalazione di Mynintendonews sappiamo quando il titolo arriverà su Switch: i giocatori potranno mettere le mani su gioco il prossimo 11 gennaio.Per chi non lo sapesse, Furi è un hack and slash dalle tinte ...

