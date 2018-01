Suso | ' Il Milan è speciale | per ora voglio stare qui'

Suso via dal Milan?/ Calciomercato gennaio - Liverpool respinto : “Io voglio restare qui - per ora” : Suso via dal Milan? Calciomercato gennaio, Liverpool respinto: “Io voglio restare qui, per ora”. Le ultime notizie sul futuro del calciatore spagnolo, gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:13:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Suso annuncia il suo rinnovo coi rossoneri! (ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Mirabelli ha visionato Tah e Ginter in germania ma la rosa non abbisogna di difensori centrali per il momento. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:36:00 GMT)

Calciomercato - Suso via dal Milan? Lo spagnolo fa chiarezza su Facebook : Negli ultimi si è parlato molto di un possibile assalto del Liverpool per Suso per sostituire Coutinho, passato al Barcellona per 160 milioni di euro. Il Milan ha chiarito che il giocatore non si muoverà per meno di 80 milioni di euro. Lo stesso spagnolo ha voluto dire la sua scrivendo un post sul proprio profilo ufficiale Facebook: “Ho firmato da poco un importante rinnovo. Ma io penso al campo e al mercato ci pensa il mio agente. Leggo, ...

Calciomercato Milan/ News - Suso piace anche al Tottenham : il nodo della clausola estiva (ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Suso piace anche al Tottenham ma per la dirigenza è incedibile. La clausola estiva però...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:22:00 GMT)

Il Milan dichiara incedibile Suso : in estate rischia di perderlo per soli 40 milioni : Suso è uno dei giocatori più corteggiati del Milan. L'esterno offensivo rossonero ha da poco rinnovato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi ma è finito nel mirino del suo ex club, il ...

Milan : Suso resta. La clausola non è valida a gennaio : Non finirà, non ora almeno, come con Pogba. Il Milan non c'entra ma Suso sì: Jesus è cresciuto tra i ragazzi del Liverpool, ha esordito in prima squadra ed è stato allora che il club ha scelto di ...

'Suso - muro Milan' - 'Inter-Rafinha e Napoli-Verdi - sì' : la rassegna stampa : Sconfita politica per il numero 1 della Lazio: non trova i voti per presentarsi. Restano Gravina, Sibilia e Tommasi. Il ruolo di Cairo", scrive la Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport: "...

Il Milan : 'Suso non parte nemmeno per un'offerta da 80 milioni' : MilanO - ' Con Suso il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro' . Lo scrive il club nella rubrica quotidiana 'l'Edicola rossonera' pubblicata ...

Il Milan : "Suso non si vende - nemmeno per 80 milioni di euro" : Suso non si vende, garantisce il Milan. Il club di via Aldo Rossi risponde così alle indiscrezioni arrivate dalla stampa spagnola, secondo cui il Liverpool vorrebbe ricomprare lo spagnolo dopo la ...

Cessione Suso : il Milan fa chiarezza : Suso non si muove dal Milan. Il club rossonero ha voluto mettere a tacere le voci che davano per imminente l'arrivo di una maxi-offerta per lo spagnolo da parte del Liverpool: 'Con Suso, il Milan è ...

Il Milan blinda Suso : Non lo vendiamo nemmeno per 80 milioni di euro : Suso è uno dei pezzi pregiati del Milan di Gennaro Ivan Gattuso. L'esterno offensivo spagnolo è uno dei punti fermi dei rossoneri e da poco tempo ha anche rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2022. Il 24enne di Cadice, secondo voci provenienti dalla Spagna, piace e non poco al Liverpool, squadra nella quale Suso ha già giocato per diverse stagioni prima di arrivare a parametro zero al Milan.Il club di via Aldo Rossi, però, ha subito ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News : Il club conferma Suso - Biglia e Locatelli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: anche il club nega le possibili partenze di 3 importanti elementi come Lucas Biglia, Suso e Manuel Locatelli.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:12:00 GMT)

Milan - Suso non si muove : sullo spagnolo c’è il Liverpool : Milan, Suso non si muove: sullo spagnolo c’è il Liverpool Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Suso NON SI muove – Il Milan teme di perdere Suso. Lo spagnolo è uno dei giocatori che non sta sfigurando in un’annata sin qui complicata per i rossoneri. Sulle sue tracce si è mosso il Liverpool. IL Milan CHIARISCE A fare chiarezza sul futuro ...

Il Milan allo scoperto : “non vendiamo Suso - a meno che il Liverpool…” : “Con Suso, il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un’operazione molto importante”. Con questo messaggio a parso a corredo della consueta rassegna stampa sul sito ufficiale del Milan, il club rossonero chiude alle voci ...