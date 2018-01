Sulla flat tax è scontro tra Pd | Forza Italia e Lega | le ragioni dei tre partiti

: RT @ItaliaOggi: Elezioni, tra centrodestra e centrosinistra è scontro sulla flat tax e jobs act - AS3691 : RT @ItaliaOggi: Elezioni, tra centrodestra e centrosinistra è scontro sulla flat tax e jobs act - TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: Elezioni, tra centrodestra e centrosinistra è scontro sulla flat tax e jobs act - watchandwrite : RT @ItaliaOggi: Elezioni, tra centrodestra e centrosinistra è scontro sulla flat tax e jobs act - ItaliaOggi : Elezioni, tra centrodestra e centrosinistra è scontro sulla flat tax e jobs act -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Una bacchetta magica da circa 50 miliardi di euro. Tanto vale la flat tax al 23% in termini di mancato gettito per le casse dello Stato. E a brandire il magico strumento, al momento, sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Mentre il Partito democratico mette in guardia: non ci sono coperture, ha avvertito nelle scorse ore Matteo Renzi. E comunque, con il notaio a versare quanto il contadino, ci si troverebbe di fronte a una misura che è il contrario dell'equità, rincara il vice segretario dem, Maurizio Martina. Nonostante questo, la flat tax tiene banco negli studi televisivi che oggi ha ospitato i leader del centro destra e un ministro di peso, candidato del Pd, come Pier Carlo Padoan (Il Sole 24 Ore). Salvini, da Lucia Annunziata, frena sulla portata dell'aliquota: sarà sicuramente inferiore al 20 ...