Spray urticante in discoteca | la rabbia del dj Gabri Ponte in un post

Il post di Gabry Ponte contro chi ha generato il panico in discoteca con lo Spray urticante : "Una serata rovinata dall'ennesimo povero co che ha come unico modo per determinarsi e lasciare un segno nel mondo quello di spargere spray tossico al peperoncino in un locale gremito di ragazze e ragazzi giovanissimi. Questo post è per te e per tutti quelli come te". Gabry Ponte, famoso disc jockey e ...

Spray urticante in disco - fuga di massa : Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Un'altra serata iniziata con una grande energia e un grande entusiasmo rovinata dall'ennesimo povero co... che ha come unico modo per determinarsi e lasciare un segno nel mondo quello di spargere Spray tossico al peperoncino in un locale gremito di ragazze e ragazzi giov

Spargono Spray urticante in discoteca - il dj Gabry Ponte : "Vigliacchi" : 'Una serata rovinata dall'ennesimo povero co... che ha come unico modo per determinarsi e lasciare un segno nel mondo quello di spargere spray tossico al peperoncino in un locale gremito di ragazze e ragazzi giovanissimi'. Così scrive su Instagram il dj Gabry Ponte che sabato sera era presente alla discoteca ...

Spray urticante in disco - fuga di massa : "Un'altra serata iniziata con una grande energia e un grande entusiasmo rovinata dall'ennesimo povero co... che ha come unico modo per determinarsi e lasciare un segno nel mondo quello di spargere ...

Piazza San Carlo - procura dispone perizia su Spray urticante : TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE CONDIVIDI Facebook Twitter redazione CronacaQui ARTICOLI CORRELATI Cronaca Autostrade più care, gas e luce alle stelle Cronaca Videoteca di Torino con stanza segreta: ...

Torino - piazza San Carlo : una perizia sullo Spray urticante che avrebbe scatenato il panico : Analizzati sciarpe e magliette bianconere, scarpe e zaini, abbandonati durante la notte di psicosi collettiva il 3 giugno alla ricerca di tracce dello spray

Piazza San Carlo - indagine sullo Spray urticante : Un accertamento irripetibile. La procura cerca tracce di spray urticante su vestiti, scarpe e altri oggetti sequestrati in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno. Il procuratore aggiunto Vincenzo ...

Reggio Emilia - rapina con lo Spray urticante all'Italghisa : arrestato : Un 21enne ruba una collana la notte di Natale nella discoteca ma viene arrestato dalla polizia dopo aver seminato il panico

Roma - Atac : contro aggressioni bus Spray urticante e telecamere : Roma, 19 dic. (askanews) Atac 'è fortemente impegnata sul versante della tutela della sicurezza del proprio personale e in particolare di quello impiegato nelle attività di front line. A tal fine l'...

Risse e rapine fuori dalle discoteche a Milano - spuntano Spray urticante e coltelli : Due episodi avvenuti uno davanti al Fabric, dove tre ragazzi sono stati aggrediti, e al Just Cavalli teatro di una lite con un ferito al braccio. A Pobbiano di...

Discoteca Madame Butterfly - paura in sala per lo Spray urticante : Ferrara, la notte scorsa un nuovo episodio che ha interrotto la festa. Controlli di vigili, forze dell'ordine e 118. Nessun ferito

Firenze - terrore in discoteca. Spray urticante in pista - i ragazzi accusano malori : evacuate 300 persone : Firenze, terrore in discoteca. Spray urticante in pista, i ragazzi accusano malori: evacuate 300 persone Nel corso della serata ignoti hanno spruzzato in pista dello Spray al peperoncino, contenente una sostanza altamente urticante. Numerosi ragazzi hanno accusato problemi respiratori, la discoteca è stata immediatamente evacuata. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere Nel corso della […] L'articolo Firenze, terrore in discoteca. ...

Banda di ladri rapina turista con Spray urticante : Lo hanno neutralizzato utilizzando una bomboletta di spray urticante e lo hanno aggredito per rapinarlo. È accaduto martedì notte nei pressi dei giardini Einaudi, vicino alla stazione Termini di Roma. ...

Rapina a Roma - turista aggredito con lo Spray urticante - : Tre cittadini egiziani e un'italiana, tutti tra i 19 e i 20 anni, hanno assalito un uomo vicino alla stazione Termini per rubargli una catenina d'oro. Sono stati fermati dai carabinieri