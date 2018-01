Spider-Man | quasi ultimata la copertina e svelato qualche dettaglio sul gameplay

Novità sul gameplay e copertina di Spider-Man PS4 - dettagli dall’Art Director : Oggi l'Art Director di uno dei giochi più attesi del 2018, Spider-Man, ha rilasciato un paio di dettagli interessanti su Twitter di cui non si è mai parlato prima. La prima cosa di cui ha parlato Jacinda Chew è il gameplay e di come è possibile tuffarsi in strada e non toccare terra fino all'ultimo secondo. Chew ha paragonato tutto questo alle montagne ...

Spider-Man : Miles Morales avrà un ruolo molto più importante del previsto : Forse non tutti lo sapranno ma Spider-Man non è sempre necessariamente sinonimo di Peter Parker. Nei fumetti uno degli alter ego più importanti dell'Arrampicamuri è sicuramente Miles Morales, un personaggio che a quanto pare avrà un ruolo più importante del previsto all'interno dello Spider-Man di Insomniac Games.Il creative director del progetto, Bryan Intihar, ha parlato di questo e di altri argomenti all'interno dell'ultimo numero di Games e ...

Marvel's Spider-Man : il director di Rise of the Tomb Raider si unisce a Insomniac Games : Novità piuttosto interessanti per Insomniac Games e ovviamente per il futuro di Marvel's Spider-Man, nuovo progetto della software house che per l'Uomo Ragno potrebbe rappresentare ciò che la serie Arkham ha rappresentato per Batman. La speranza dei fan dell'Arrampicamuri è inevitabilmente questa e la realizzazione di un ottimo gioco passa anche attraverso la formazione di un team di assoluta qualità. Il titolo in uscita in esclusiva su PS4 nel ...

Spider-Man : Un Nuovo Universo - online il primo trailer in italiano : Indietro 12 dicembre 2017 ROMA – La Sony ha rilasciato il primo trailer in italiano di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Il lungometraggio d’animazione, firmato da Phil Lord e Chris Miller, arriverà al cinema a Natale 2018, distribuito dalla Warner Bros. Spider-Man: Un Nuovo Universo, la trama Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brookyn […] L'articolo Spider-Man: Un Nuovo Universo, online il primo trailer in ...

Spider-Man : Un nuovo universo - il trailer del cartoon che sfida i cinecomics : Spider-Man: Un nuovo universo segnerà una piccola rivoluzione e i motivi sono già tanti. Innanzitutto sarà il primo progetto a portare un successore di Peter Parker sul grande schermo. A vestire i panni di Spider-Man, infatti, nella versione Ultimate, ovvero quella adattata all’epoca contemporanea, dell’eroe Marvel, è infatti Miles Morales, giovane afro-americano di origini portoricane morso non tanto da un ragno esposto alle ...

Marvel Entertainment torna a parlare di Spider-Man per PS4 : Tra le esclusive PS4 più attese e interessanti del 2018 figura sicuramente Spider-Man, il titolo di Insomniac Games visto in azione all'E3 2017 e del quale vi abbiamo già fornito moltissimi dettagli qualche tempo fa.Oggi il gioco torna protagonista grazie a un nuovo video condiviso da Marvel Entertainment, nel quale il fumettista Dan Slott, al lavoro anche su serie come The Amazing Spider-Man e Avenging Spider-Man, definisce il personaggio di ...

The Amazing Spiderman 2 : Il Potere di Electro/ Oggi in tv su Rai 4 : curiosità sul film (6 dicembre 2017) : The Amazing Spiderman 2: Il Potere di Electro, il film in onda su Rai 4 Oggi, mercoledì 6 dicembre 2017. Nel cast: Andrew Garfield e Jamie Foxx, alla regia Marc Webb. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 16:10:00 GMT)

