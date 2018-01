Spagna | da 2-0 a 2-4 | il Barcellona non si ferma neanche a San Sebastian

Dalla Spagna : 'Dopo Coutinho - il Barcellona prenderà anche Griezmann' : ROMA - Il Barcellona progetta un super attacco con Messi , Luis Suarez , Coutinho , Dembelé e Griezmann . Secondo quanto rivela l'emittente radiofonica spagnola Cadena Ser, il trasferimento del ...

Dalla Spagna : 'Barcellona - André Gomes ha chiesto la cessione' : BARCELLONA (Spagna) - La richiesta è semplice: via a gennaio per giocare di più. André Gomes , secondo il quotidano spagnolo Sport - avrebbe chiesto al tecnico Ernesto Valverde di essere ceduto in prestito in questa finestra di mercato. Il Mondiale in Russia è troppo importante per i campioni d'Europa in carica: Gomes sarà ...

Barcellona - Messi antisecessione : 'Senza Spagna me ne vado' : Lio Messi è pronto a lasciare il Barcellona se il club catalano dovesse abbandonare la Liga per i noti problemi legati all'indipendenza della Catalogna e finire a giocare in un campionato di secondo ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Inter in stallo - De Vrij aspetta il Barcellona' : ROMA - Stefan De Vrij ha chiesto tempo all'Inter. Secondo il Mundo Deportivo c'è il sogno Barcellona dietro l'indecisione del difensore della Lazio che è stato più volte seguito dai dirigenti ...

Spagna - il Barcellona si prepara al Clasico : poker al Deportivo La Coruna : ROMA - Il Barcellona continua spedita la sua marcia solitaria in testa alla Liga in attesa del Clasico di sabato prossimo contro il Real Madrid campione del mondo. I catalani travolgono il Deportivo La Coruna nella 16esima giornata per 4-0 grazie alle doppiette di Paulinho e Suarez. L'uruguaiano ne avrebbe fatti tre, ma uno non gli viene convalidato: il ...

Dalla Spagna : 'Il ds del Barcellona all'Olimpico per osservare Luis Alberto' : TORINO - Luis Alberto è sempre più un giocatore nel mirino del Barcellona . La conferma arriva, secondo quanto scrive il Mundo deportivo, Dalla presenza di Robert Fernandez - ds del Barcellona - allo ...

Spagna : italiano ucciso durante una rissa a Barcellona. Caccia all’aggressore : Un uomo di 34 anni è rimasto ucciso durante una lite a Barcellona: si cerca l'altra persona coinvolta. L'italiano è morto in ospedale per le gravi ferite riportate

Spagna - italiano ucciso a coltellate durante una rissa a Barcellona : Un italiano di 34 anni è morto a Barcellona per le ferite che ha riportato apparentemente in una rissa in una strada del quartiere popolare del Raval. Lo riferisce un comunicato della polizia catalana.