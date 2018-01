: Sony apre le registrazioni in Europa per la beta del firmware 5.50 su PlayStation 4 - GAMESANDCON : Sony apre le registrazioni in Europa per la beta del firmware 5.50 su PlayStation 4 -

(Di lunedì 15 gennaio 2018)ha aperto le iscrizioni inper partecipare alla versionedel5.50 di4.Gli utenti possono iscriversi da oggi e fino al 23 gennaio , ed è necessario essere un utente diPlus o PS Now per fare il test.Questasolitamente anticipa una nuova funzione nel sistema , ma questi cambiamenti non sono stati dettagliati. Il5.00 ha abilitato lo streaming a 1080p e 60 fps su Twitch per PS4 Pro, le modifiche nelle community, PS VR, la gestione di amici e account e altro ancora . Gli utenti interessati possono registrarsi al seguente link qui Fonte e link registrazioneL'articololeinper ladel5.50 su4 proviene da GamesandConsoles.