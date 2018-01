Sonia Bergamasco | quel patto fra donne in salvaguardia della vita

Sonia Bergamasco/ “L'amore con Fabrizio Gifuni? Vita familiare complicata - ci siamo ingarbugliati da soli” : Sonia Bergamasco tra lavoro e Vita privata: dalla scelta di fare l'attrice al rapporto con il compagno Fabrizio Gifuni, passando per l'ultimo film, Come un gatto in tangenziale(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:43:00 GMT)