Raffaele Sollecito : Non riesco a trovare una brava ragazza : Raffaele Sollecito ha problemi di cuore. E, in un'intervista al Mirror, dichiara: "Non riesco a trovare una brava ragazza".A distanza di quasi tre anni dalla sentenza definitiva di assoluzione, Raffaele Sollecito torna a parlare del delitto di Meredith Kercher e di come la sua vita è cambiata. Il 33enne pugliese è stato uno dei due protagonisti del delitto di Perugia, avvenuto il 1 novembre 2007. Insieme ad Amanda Knox, ...