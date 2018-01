Sicurezza - l'Italia cerca nuovi 007 : Giovani, diplomati e laureati, ma soprattutto capaci di muoversi nel mondo cyber con agilità e dimestichezza: sono i requisiti che devono avere gli aspiranti 007 italiani . L' Intelligence sta, ...

L'Italia ha assunto la presidenza di turno dell'Osce : immigrazione - Sicurezza e terrorismo restino priorità : Dal 1 gennaio 2018 L'Italia ha assunto la presidenza dell'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa (spesso confusa con l'Ocse). Si tratta della più vasta organizzazione regionale per la sicurezza al mondo, con 57 Stati partecipanti dell'Europa, del Nord America e dell'Asia. Nacque in piena guerra fredda con gli accordi di Helsinki del 1975, per favorire il dialogo tra i due blocchi ed evitare escalation.Con la ...

L'Italia al Ces - da Momo lampada di design per Sicurezza in casa : Las Vegas, 11 gen. (askanews) Migliorare la sicurezza e la protezione della casa con un robot in cui l'evoluzione tecnologica incontra il design italiano: con questo obiettivo nasce Momo, la lampada ...

Huawei P9 Lite e Motorola Moto Z Play ricevono le patch di Sicurezza di dicembre in Italia : Huawei P9 Lite e Motorola Moto Z Play sono fra i dispositivi più coccolati dalle rispettive aziende e ciò viene confermato oggi dal roll out di un nuovo aggiornamento, pronto al download per i modelli open market Italiani. L'articolo Huawei P9 Lite e Motorola Moto Z Play ricevono le patch di sicurezza di dicembre in Italia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

L’esercito italiano sarà impegnato nella Sicurezza nazionale durante le feste Video : I militari italiani, anche a #Natale, sono impegnati nel servizio del Paese. Nemmeno durante i giorni di festa cessano negli operativi di sicurezza nazionale [Video]. In molti casi lontano dalle famiglia, i membri dell’#esercito italiano operano sia nel territorio nazionale che internazionale sono presenti in circa 21 Paesi. Secondo i dati ufficiali, circa 7mila militari saranno presenti nei confini nazionali per ere operazioni di controllo. ...

Natale - Esercito : “18mila in attività per la Sicurezza all’Italia e all’estero” : In 7mila impegnati costantemente all’interno dei confini nazionali nel presidiare il territorio e le principale aree metropolitane con l’operazione “Strade Sicure”, in concorso alle forze dell’ordine; in 4mila sono schierati all’estero, nell’ambito di missioni internazionali a guida NATO, ONU o Unione europea, con compiti di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione delle aree ...

Logistica e Sicurezza stradale - l'Italia deve smettere di girare a vuoto : ... la via indicata dai nove Paesi europei che hanno sottoscritto il documento per promuovere, attraverso reali controlli, una politica integrata per la tutela dei diritti sociali dei lavoratori e della ...

Honor 6X si aggiorna in Italia per integrare le patch di Sicurezza di novembre : Il paragone con i Pixel e Nexus sarebbe fuori luogo, ma il comportamento che Honor sta tenendo con Honor 6X è lodevole e da fare invidia, soprattutto se consideriamo il prezzo di vendita inferiore a 200 euro. L'articolo Honor 6X si aggiorna in Italia per integrare le patch di sicurezza di novembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono le patch di Sicurezza di novembre in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano in Italia e ricevono le patch di sicurezza di novembre. Le novità però non finiscono qui... L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di novembre in Italia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Riparte l’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Italia : nuova patch Sicurezza per i no brand : Finalmente è partito anche per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand un nuovo aggiornamento per la sicurezza. Mi riferisco alla patch del mese di novembre che pure era una grande assente sui due esemplari dei top di gamma non serigrafati ma di cui molti Italiani possono beneficiare a partire già da queste prime ore di oggi martedì 12 dicembre. Senz'altro una buona notizia per le ammiraglie nostrane. Nella giornata di sabato, era stata la ...

Aggiornamento Samsung Galaxy S6 Edge Plus in Italia oggi 1 dicembre : miglior ex top di gamma per Sicurezza : L'Aggiornamento del Samsung Galaxy S6 Edge Plus in distribuzione oggi 1 dicembre tiene ancora in auge l'ex top di gamma, eccome. Nonostante la veneranda età dell'ammiraglia, ecco che un nuovo update giunge per lo smartphone prima che sui suoi successori. Mi riferisco al firmware che introduce la patch di sicurezza di novembre, un vero miraggio nel nostro bel paese sia per i possessori di un Samsung Galaxy S7 che S8. Il primo della generazione ...

